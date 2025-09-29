Удары по инфраструктуре города нанесли дважды

ВСУ дважды ударили по инфраструктуре Белгорода. Город остался без света, два человека пострадали. По данным Telegram-канала Shot, освещение на улицах пропало почти полностью.

«Жители города сообщают о новых взрывах и работе сил ПВО. По предварительным данным, обстрел ведется из РСЗО HIMARS», – уточняет СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что перебои в подаче электроэнергии активно устраняют: больницы и водоканал перевели на резервные источники питания. С его слов, с проблемой планируют справиться в максимально короткие сроки.

«Постараемся к утру все восстановительные работы в наших учреждениях – детских садах, школах – провести. Если где-то не восстановим – через родительские чаты в 6 утра эту информацию разместим. Надеюсь, энергетики выполнят свою задачу, и наши дети в школы и детские сады придут», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также Гладков проинформировал, что в результате атаки на Белгород пострадали два человека. Их госпитализировали в городскую больницу № 2.