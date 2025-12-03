ВТБ предложил признать банки маркетплейсов системно значимыми
Глава банка рассказал о конкуренции и необходимости новых регуляций для платформенных финансовых структур
03 декабря 2025, 14:45, ИА Амител
Конкуренция на финансовом рынке продолжает расти, особенно между традиционными банками и новыми игроками, созданными крупными маркетплейсами. Об этом рассказал президент ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters* 1 декабря, накануне Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», – сказал Андрей Костин.
И уточнил, что Россия сегодня остается единственной страной, где маркетплейсы могут иметь собственные банки, в то время как в США и Китае, например, законодательство существенно ограничивает такую возможность. При этом, по словам банкира, конкуренция не вызывает у него беспокойства, однако он уверен – важен равный подход ко всем участникам рынка.
Глава банка считает необходимым рассматривать идею распространения статуса системно значимых на банки маркетплейсов, если они работают с аудиторией свыше 40-50 млн человек, потому что в этой сфере нужны регуляторные меры. Эксперт выразил уверенность в будущем платформенной экономики, несмотря на то, что сам предпочитает делать покупки вживую.
«Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», – подытожил Андрей Костин.
Ранее в ВТБ также сообщили, что механизм самозапрета на оформление потребительских кредитов позволяет клиентам банка ежемесячно экономить около 300 млн рублей, предотвращая получение нежелательных займов и снижая риск мошенничества. К началу декабря этой опцией воспользовались около 5% граждан, подававших заявки на кредиты.
Фото: ru.freepik.com
* Reuters ("Рейтерс")
15:49:56 03-12-2025
маркетплейсы не должны заниматься банковской деятельностью...
16:53:23 03-12-2025
Гость (15:49:56 03-12-2025) маркетплейсы не должны заниматься банковской деятельностью..... маркетплейсы разожрались до полноценных макроэкономических субъектов.
озон вообще ведет даже излишне агрессивную экспансию.
и в бонкинг - они просто обязаны идти, нет у них вариантов.
02:58:19 04-12-2025
полностью поддерживаю