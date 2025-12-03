ВТБ предложил признать банки маркетплейсов системно значимыми

Глава банка рассказал о конкуренции и необходимости новых регуляций для платформенных финансовых структур

03 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Ноутбук. Калькулятор / Фото: ru.freepik.com

Конкуренция на финансовом рынке продолжает расти, особенно между традиционными банками и новыми игроками, созданными крупными маркетплейсами. Об этом рассказал президент ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters* 1 декабря, накануне Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», – сказал Андрей Костин.

И уточнил, что Россия сегодня остается единственной страной, где маркетплейсы могут иметь собственные банки, в то время как в США и Китае, например, законодательство существенно ограничивает такую возможность. При этом, по словам банкира, конкуренция не вызывает у него беспокойства, однако он уверен – важен равный подход ко всем участникам рынка.

Глава банка считает необходимым рассматривать идею распространения статуса системно значимых на банки маркетплейсов, если они работают с аудиторией свыше 40-50 млн человек, потому что в этой сфере нужны регуляторные меры. Эксперт выразил уверенность в будущем платформенной экономики, несмотря на то, что сам предпочитает делать покупки вживую.

«Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», – подытожил Андрей Костин.

Ранее в ВТБ также сообщили, что механизм самозапрета на оформление потребительских кредитов позволяет клиентам банка ежемесячно экономить около 300 млн рублей, предотвращая получение нежелательных займов и снижая риск мошенничества. К началу декабря этой опцией воспользовались около 5% граждан, подававших заявки на кредиты.

Фото: ru.freepik.com

* Reuters ("Рейтерс")