Фоторепортаж с международных соревнований по гребле в Алтайском крае

17 сентября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KRt7H

Соревнования по гребле "Алтайская регата" 16 сентября 2023 года / Фото: Дмитрий Днепровский

В субботу, 16 сентября 2023 года, барнаульцы и гости города стали участниками второго дня международных соревнований "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".

Насыщенной программе этого дня не помешали ни утренний туман, ни вечерний дождь. Борьба спортсменов была жарче полуденного солнца, а церемония открытия собрала полные трибуны.

Главным победителем розыгрыша этого дня стала Риза Бейсембитова, выигравшая автомобиль LADA Granta* (все подробности в видео по ссылке). В воскресенье на регате определят счастливого обладателя главного приза – автомобиля Changan Alsvin*.

Также завтра зрителей ждет красочный костюмированный заезд на сапбордах "SUPряжение". Его участники стартуют от пляжа в 15:30.

















































































Соревнования по гребле "Алтайская регата" 16 сентября 2023 года / Фото: Дмитрий Днепровский

Программа 17 сентября:

10:00 – 15:00 Спортивные соревнования, шоу чирлидинга Fly*

15:00 – 15:20 Розыгрыш

15:30 – 16:30 Карнавал "SUPряжение"* под биты от DJ Jonyfane* (г. Новосибирск)

16:30 – 16:50 Церемония закрытия

16:50 – 17:50 Награждение

17:50 Розыгрыш дня

18:00 – 19:00 Провожаем теплый закат на пляже под звуки акустической кавер-группы Sami Trio*

Встречаемся на финальном дне международных соревнований "Алтайская регата"!

Билеты продаются в кассе на гребном канале.

Все подробности в официальном Telegram-канале* "Алтайской регаты".

*LADA Granta ("Лада Гранта"); Changan Alsvin ("Чанган Алсвин"); Fly ("Флай"); SUPряжение ("САПряжение"); DJ Jonyfane (ДиДжей Джонифайн"); Sami Trio ("Сами Трио"); Telegram ("Телеграм").

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".

Возрастное ограничение 18+

РОО "ФГБК Алтайского края"

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