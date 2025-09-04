"Вверх ботинками". "Русские витязи" поделились эффектными кадрами пролета над Барнаулом

Летчики запечатлели панорамный вид на город

04 сентября 2025, 08:43, ИА Амител

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи", устроившая грандиозное авиашоу в день 295-летия Барнаула, поделилась эффектными кадрами своего пролета над городом. Видеозапись летчики опубликовали в своем сообществе во "ВКонтакте" и в Telegram-канале.

«Открываем вам панораму на Барнаул, в прямом смысле находясь вверх ботинками!» – подписали публикации в соцсетях "Русские витязи".

Напомним, 30 августа авиагруппа на истребителях Су-30СМ представила показательное выступление над акваторией Оби. Десятки тысяч барнаульцев собрались на берегу реки, чтобы увидеть потрясающие трюки и маневры истребителей, почувствовать мощь их двигателей и ощутить дух авиации. Если вы пропустили авиашоу или хотите вспомнить, как это было, посмотрите наш большой фоторепортаж.

"Русские витязи" – первая в мире авиагруппа, выполняющая пилотаж на тяжелых истребителях. Все самолеты, на которых проходят выступления, являются серийными образцами. До 2006 года команда была единственной в мире, выполнявшей групповой высший пилотаж на многоцелевых истребителях класса "тяжелый истребитель".