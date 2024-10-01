Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Международным днем пожилых людей

Мэр пожелал здоровья, счастья и благополучия

01 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Международным днем пожилых людей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Выражаем свою благодарность и уважение вам, людям старшего поколения, ветеранам войны и труда, – нашим мудрым наставникам и хранителям семейных традиций. Ваш опыт, бесценные знания, активное участие в общественной жизни Барнаула вдохновляют, помогая преодолевать трудности и стремиться к новым высотам. Спасибо за все, что вы сделали для нас и продолжаете делать", – заявил барнаульский градоначальник.

Напоследок Франк пожелал пожилым горожанам здоровья, счастья и благополучия, а также радости, заботы близких и теплого общения с ними.

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября с 1991 года, когда он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – привлечь внимание к проблемам и потребностям пожилых людей, а также повысить осведомленность общества о демографическом старении и необходимости поддержки стариков в обществе.