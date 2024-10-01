Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Международным днем пожилых людей
Мэр пожелал здоровья, счастья и благополучия
01 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Международным днем пожилых людей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.
"Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Выражаем свою благодарность и уважение вам, людям старшего поколения, ветеранам войны и труда, – нашим мудрым наставникам и хранителям семейных традиций. Ваш опыт, бесценные знания, активное участие в общественной жизни Барнаула вдохновляют, помогая преодолевать трудности и стремиться к новым высотам. Спасибо за все, что вы сделали для нас и продолжаете делать", – заявил барнаульский градоначальник.
Напоследок Франк пожелал пожилым горожанам здоровья, счастья и благополучия, а также радости, заботы близких и теплого общения с ними.
Международный день пожилых людей отмечают 1 октября с 1991 года, когда он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – привлечь внимание к проблемам и потребностям пожилых людей, а также повысить осведомленность общества о демографическом старении и необходимости поддержки стариков в обществе.
10:57:34 01-10-2024
В доме на Эм. Алексеевой 25 живет много пожилых людей. У них в квартирах 17 градусов. Отопления НЕТ. Когда будет не известно. Печально и грустно. Вот вам и праздник пожилых людей.
14:25:37 01-10-2024
Гость (10:57:34 01-10-2024) В доме на Эм. Алексеевой 25 живет много пожилых людей. У них... На улице +21. Ваши на Эм.Алексеевой залезли в холодильники, чтобы не протухнуть.
14:57:59 01-10-2024
Гость (14:25:37 01-10-2024) На улице +21. Ваши на Эм.Алексеевой залезли в холодильники, ...
Ты нормальный или как? +21 - это днем, да и то на солнце. И один день - сегодня! В квартирах без отопления реально холодно! Тебя бы с детьми и престарелыми родителями поместить на недельку в условия +17 и свысокой влажностью. Что у тебя протухло, так это мозги от просмотра 1 канала.
18:22:36 01-10-2024
Пр-моему, октябрь -это месячник пожилого человека.Я не помню, что 1 октября - День пожилого человека.Или я отстал от жизни.