Вячеслав Франк поздравил педагогов с Днем учителя

05 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В воскресенье, 5 октября 2025 года, Россия отмечает День учителя. Глава Барнаула Вячеслав Франк направил теплые поздравления всем педагогам краевой столицы, которые опубликовал пресс-центр городской администрации.

В своем обращении градоначальник отметил:

«Каждый день вы дарите знания, раскрываете способности и таланты юных барнаульцев, учите их быть честными, добрыми, уважать старших, любить родной город и страну».

Франк подчеркнул, что сочетание лучших традиций отечественной педагогики с внедрением инновационных образовательных технологий позволяет барнаульским школьникам достигать высоких результатов и занимать призовые места в олимпиадах и конкурсах.

Обращаясь к педагогам и ветеранам образования, глава города выразил благодарность за "преданность профессии и верность идеалам просвещения". Он также добавил:

«Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в сердце на всю жизнь».

В завершение поздравления Вячеслав Франк пожелал педагогам профессиональных успехов, здоровья, благополучия и целеустремленных учеников, "радующих и вдохновляющих своими победами".