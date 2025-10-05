Урок на всю жизнь. Депутаты Барнаульской гордумы поделились воспоминаниями о учителях

Депутаты единодушно отмечают, что школьные уроки стали для них не просто получением знаний, а настоящей школой жизни

05 октября 2025, 08:57, ИА Амител

Дмитрий Абалымов / Фото: duma-barnaul.ru

Ко Дню учителя депутаты Барнаульской городской Думы поделились трогательными историями о школьных наставниках, чьи уроки стали судьбоносными.

Елена Азарова (заместитель председателя комиссии по здравоохранению) вспоминает, как учитель географии Вячеслав Сохнин заставил ее пересмотреть отношение к учебе:

«Я доказывала, что компас в городе бесполезен, но он просто вывел нас во двор и показал, как находить координаты деревьев и теплиц. Это научило меня видеть практический смысл в самых обычных вещах».

Елена Азарова / Фото: duma-barnaul.ru

Вячеслав Перерядов (руководитель фракции "Единой России") пронес через годы увиденную в спортзале надпись:

«Человеку, который научил тебя хотя бы одной букве, – будь всю жизнь благодарен». Эти слова, по его признанию, стали "внутренним ориентиром".

Вячеслав Перерядов / Фото: duma-barnaul.ru

Самой эмоциональной стала история Юрия Ряполова (заместитель председателя комитета по бюджету):

«Я был заядлым курильщиком и хулиганом, пока учитель физкультуры Владимир Лобач не взял меня в лыжную секцию. Он сыграл на самолюбии, предложив ботинки на семь размеров больше. Из двадцати пацанов через месяц остались шестеро – и я среди них». Своему учителю Ряполов говорит спасибо даже сейчас, посещая его могилу.

Юрий Ряполов / Фото: duma-barnaul.ru Дмитрий Аганов (председатель наградной комиссии) до сих пор руководствуется принципом своего классного руководителя:

«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек». Эта установка помогала ему и в учебе, и в работе мастером цеха.

Павел Авкопашвили (член комитета по законности) с теплотой вспоминает первую учительницу Зою Маслову:

«Часами выводил буквы, чтобы получить свою первую пятерку. Она научила меня, что упорство всегда приносит плоды».

Павел Авкопашвили / Фото: duma-barnaul.ru

Иван Огнев (председатель комитета по законности) философски отмечает:

«Если бы получал только пятерки, стремиться было бы не к чему».

Иван Огнев / Фото: duma-barnaul.ru

Курьезный случай произошел с Николаем Ушаковым (заместителем председателя наградной комиссии) на уроке биологии:

«На уроке биологии учитель спросила строение нижнего пояса конечностей. Я готов, я знаю, я прочитал, запомнил, изучил! Но вылетело из головы слово "бедро", и я выдал: "ляжка". Класс хохотал, а я получил двойку».

Дмитрию Абалымову (члену комитета по экономической политике) запомнился переход из летной школы в обычную:

«Решил уравнение у доски с докладом, как нас учили. Учитель был так впечатлен, что освободил меня от занятий до конца года».

Депутаты единодушно отмечают, что школьные уроки стали для них не просто получением знаний, а настоящей школой жизни, где мудрые педагоги помогали раскрыть потенциал и сформировать характер.