Урок на всю жизнь. Депутаты Барнаульской гордумы поделились воспоминаниями о учителях
05 октября 2025, 08:57, ИА Амител
Ко Дню учителя депутаты Барнаульской городской Думы поделились трогательными историями о школьных наставниках, чьи уроки стали судьбоносными.
Елена Азарова (заместитель председателя комиссии по здравоохранению) вспоминает, как учитель географии Вячеслав Сохнин заставил ее пересмотреть отношение к учебе:
«Я доказывала, что компас в городе бесполезен, но он просто вывел нас во двор и показал, как находить координаты деревьев и теплиц. Это научило меня видеть практический смысл в самых обычных вещах».
Вячеслав Перерядов (руководитель фракции "Единой России") пронес через годы увиденную в спортзале надпись:
«Человеку, который научил тебя хотя бы одной букве, – будь всю жизнь благодарен». Эти слова, по его признанию, стали "внутренним ориентиром".
Самой эмоциональной стала история Юрия Ряполова (заместитель председателя комитета по бюджету):
«Я был заядлым курильщиком и хулиганом, пока учитель физкультуры Владимир Лобач не взял меня в лыжную секцию. Он сыграл на самолюбии, предложив ботинки на семь размеров больше. Из двадцати пацанов через месяц остались шестеро – и я среди них». Своему учителю Ряполов говорит спасибо даже сейчас, посещая его могилу.
Дмитрий Аганов (председатель наградной комиссии) до сих пор руководствуется принципом своего классного руководителя:
«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек». Эта установка помогала ему и в учебе, и в работе мастером цеха.
Павел Авкопашвили (член комитета по законности) с теплотой вспоминает первую учительницу Зою Маслову:
«Часами выводил буквы, чтобы получить свою первую пятерку. Она научила меня, что упорство всегда приносит плоды».
Иван Огнев (председатель комитета по законности) философски отмечает:
«Если бы получал только пятерки, стремиться было бы не к чему».
Курьезный случай произошел с Николаем Ушаковым (заместителем председателя наградной комиссии) на уроке биологии:
«На уроке биологии учитель спросила строение нижнего пояса конечностей. Я готов, я знаю, я прочитал, запомнил, изучил! Но вылетело из головы слово "бедро", и я выдал: "ляжка". Класс хохотал, а я получил двойку».
Дмитрию Абалымову (члену комитета по экономической политике) запомнился переход из летной школы в обычную:
«Решил уравнение у доски с докладом, как нас учили. Учитель был так впечатлен, что освободил меня от занятий до конца года».
Депутаты единодушно отмечают, что школьные уроки стали для них не просто получением знаний, а настоящей школой жизни, где мудрые педагоги помогали раскрыть потенциал и сформировать характер.
09:24:28 05-10-2025
Какие-то ботаники нами правят, судя из рассказа
Не стыдно?
12:13:37 05-10-2025
школа- самое поганое время жизни...
21:33:46 05-10-2025
Гость (12:13:37 05-10-2025) школа- самое поганое время жизни...... Школа сейчас - может и самое поганое время. А вот школа в 80-х - это класс. Учителям спасибо большое.
14:00:23 05-10-2025
Министру образования напомните, какой сегодня день. Позорище. Срамота!