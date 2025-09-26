Прокуратура Барнаула намерена защитить права жильцов аварийного дома по улице Ярных

В доме расположено восемь коммунальных квартир, в которых насчитывается 14 жилых помещений

26 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

В Барнауле обрушилось перекрытие дома / Фото: мэрия Барнаула

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула проводит комплексные надзорные мероприятия в связи с обрушением штукатурки в доме № 40 по улице Ярных, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края

Как рассказали в ведомстве, происшествие произошло 25 сентября, когда в одной из квартир аварийного здания частично обрушился потолочный слой. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа районный прокурор совместно с контролирующими органами встретился с жителями и на месте оценил ситуацию.

«Гражданам разъяснили их право на переселение в помещения маневренного фонда муниципалитета либо компенсацию стоимости аренды жилья. Проверка затронет не только исполнение управляющей организацией своих обязанностей, но и соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья граждан», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что надзорное сопровождение будет продолжено до полного восстановления жилищных прав всех жителей аварийного дома.