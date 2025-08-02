Вячеслав Франк поздравил барнаульских десантников с Днем ВДВ

Глава города пожелал всем здоровья, добра, мира и благополучия

02 августа 2025, 08:34, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с днем ВДВ. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

«Уважаемые воины и ветераны ВДВ России! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Сегодня мы чествуем отважных, самоотверженных, глубоко преданных Отечеству людей, для которых воинский долг – превыше всего. "Крылатая пехота" всегда была сильна характером, волей ибратской взаимовыручкой.

ВДВ – это передовые войска, способные выполнить любую задачу. Десантники вписали немало героических страниц в историю служения Родине. Молодое поколение солдат и офицеров достойно продолжает традиции, заложенные ветеранами, демонстрируя высочайший профессионализм. Сегодня они находятся на передовой, доблестно защищая суверенитет и независимость России.

В нашем городе особое отношение к воздушно-десантным войскам. Многие барнаульцы прошли или проходят службу в их рядах. Мы свято чтим память героев-десантников.

Желаю всем здоровья, добра, мира и благополучия!»

День ВДВ — памятный праздник в честь воздушно-десантных войск России, отмечаемый ежегодно 2 августа. Этот день считается датой основания ВДВ, поскольку именно 2 августа 1930 года впервые было проведено массовое десантирование группы десантников на парашютах под Воронежем. Официально как профессиональный праздник День ВДВ установлен с 2006 года.