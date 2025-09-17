Вячеслав Франк стал наставником участвующего в программе "Алтай – земля героев" бойца СВО

По словам главы города, реализация краевой программы очень важна

17 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Франк стал наставником Александра Юдакова

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочую встречу с Александром Юдаковым, принимавшим прямое участие в СВО и награжденным орденом Мужества. В беседе обсуждалась стажировка Юдакова в мэрии. Об этом сообщили в городской администрации.

К встрече также присоединились заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева, председатель комитета по образованию Андрей Муль и председатель комитета по кадрам и муниципальной службе Софья Решетникова.

В стажировку Александра Юдакова войдет изучение структуры системы образования Барнаула. Он будет принимать участие в совещаниях по вопросам образования при главе города и заместителе главы города по социальным вопросам. Также Юдаков проведет встречи с заместителями главы администрации города и председателями комитетов.

Отмечается, что в настоящее время Александр Петрович трудится воспитателем в Барнаульском кадетском корпусе и активно участвует в городских патриотических и спортивных мероприятиях.

В ходе беседы с Вячеславом Франком участник специальной военной операции рассказал и о своем обучении в рамках краевой программы "Алтай – земля героев". Помимо этого, он отметил, что занимается патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей и подростков, а также работает в Ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае.

В свою очередь, Вячеслав Франк отметил, что реализация краевой программы "Алтай – земля героев" очень важна.

«Многие из участников специальной военной операции могли бы реализовать свой потенциал, работая в муниципалитете. Наша задача поддержать вас в освоении новых компетенций. Надеюсь, что ваша стажировка в администрации города пройдет эффективно и плодотворно», – сказал глава города.

Стоит напомнить, что в соответствии с указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко на территории региона действует программа "Алтай – земля героев". Ее целью является отбор, подготовка и обучение высококвалифицированных специалистов и руководителей из числа участников специальной военной операции.

Программа предусматривает подготовку специалистов управленческого уровня для последующей работы в органах государственной власти Алтайского края, муниципалитетах и государственных компаниях региона.

Участники программы проходят обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностного развития.

За каждым участником программы закреплены наставники. В их число входят заместители председателя правительства Алтайского края, руководители и заместители руководителей исполнительных органов власти края, депутаты, руководители органов местного самоуправления, подведомственных организаций, а также ведущих краевых предприятий.