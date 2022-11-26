До -29 градусов похолодает в Алтайском крае днём 27 ноября

Морозная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 27 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит -26...-29 градусов, в Барнауле будет до -26. В ночь на 28 ноября похолодает до -30...-35, а местами — до -40.

При этом в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Утром местами ожидается изморозь и туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Синоптики также предупреждают, что с 07:00 27 ноября до 18:00 28 ноября на территории Барнаула и Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.