До -42. На смену метелям и снегопадам в Алтайском крае вновь придут крепкие морозы

Метели и снегопады, которые пришли на Алтай на выходных, закончатся уже следующей ночью. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, в край вновь вернутся сильные морозы. Пока неизвестно, как долго нам вновь придётся терпеть низкие температуры.

Снег продолжит идти весь день 13 декабря и первую половину ночи 14 декабря, уточнили в ЦГМС. Но затем снегопад закончится, а столбики термометров резко начнут опускаться. Ночью температура воздуха в крае составит -23...-28 градусов, но в северо-западных районах опустится и до -33.

Днём в регионе будет -19...-24 градусов мороза, а по северо-западу до -29. Никаких снегопадов и метелей уже не будет.

Ночью 15 декабря будет ещё холоднее, рассказали синоптики: -32...-37 градусов, а местами и до -42.

В дневное время тоже будет морозно: до -21...-26 градусов, в отдельных местах до -31. Снега не ожидается ни днём, ни ночью.

В Гидрометцентре рассказали, что примерно такая же погода ожидается и в пятницу, 16 декабря. Никаких осадков не будет, усиления ветра тоже, при этом температура воздуха будет очень низкой. Только к выходным есть вероятность, что морозы немного ослабнут, но это ещё не точно, объяснили синоптики.

Как уточнили в ЦГМС, зима, скорее всего, и дальше будет преимущественно морозной. Всё дело в том, что в этом году над Монголией сформировался мощный антициклон. Именно его влияние обеспечивает Алтайскому краю низкие температуры при сравнительно небольшом количестве снегопадов.