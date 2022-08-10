Грозы, ливень, град. О погоде в Алтайском крае 11 августа

Температура от +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае 11 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при которых местами возможны сильные ливни и град.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 19 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.