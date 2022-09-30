Небольшие осадки. О погоде в Алтайском крае в первый день октября

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае ожидается днем 1 октября. Как сообщает региональный ЦГМС, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления

В утренние часы местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

В Барнауле +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. Возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.