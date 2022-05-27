Передышка от жары. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?

Похоже, знойная жаркая погода, которая установилась в Алтайском крае к концу мая, решила взять небольшой перерыв. Об этом amic.ru сообщили в региональном Гидрометцентре. По данным ведомства, уже на выходных погода в регионе немного изменится. С приходом холодного фронта дневная температура чуть понизится, а местами пройдут дожди и даже грозы.

Подробнее о том, какая погода ждёт Алтайский край на выходных и на следующей неделе — в материале amic.ru.

Какой будет погода в субботу, 28 мая? 28 мая погода в Алтайском крае практически не изменится. Нас ждут всё те же зной и пекло. Температура воздуха днём составит от +27 до +32 градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Похожая ситуация ожидается и в Барнауле. Днём будет жарко — от +27 до +29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость ветра не превысит 3-8 м/с. Какой будет погода в воскресенье, 29 мая? Уже ночью 29 мая погода в регионе начнёт меняться. Связано это с прохождением над Алтаем холодного атмосферного фронта. Так, ночная температура в регионе составит +13...+18 градусов. По западу местами пройдут кратковременные дожди (в отдельных районах — сильные) с грозами. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 5-10 м/с, но местами возможны порывы до 15-20 м/с. Днём воздух прогреется до +20...+25 градусов. Жара до +30°С сохранится только на востоке края. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. Возможны также грозы и град. Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с. Поскольку Барнаул расположен ближе к востоку, ночью дождей не ожидается. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Днём тоже будет всё ещё жарко: +27...+29 градусов. Но возможен кратковременный дождь с грозой, порывы ветра до 15 м/с. Какой будет погода на Алтае в понедельник, 30 мая? 30 мая жара спадёт уже на территории всего региона. Ночью по краю ожидается +9...+14°С, местами похолодает до +4 градусов. В отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днём столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. Кратковременные дожди с грозами продолжатся. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с. В краевой столице в ночное время будет +11...+13 градусов, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +22...+24 градусов. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер юго-западный, скорость не превысит 5-10 м/с. Какая погода ожидается в Алтайском крае на следующей неделе? В течение следующей недели погода на Алтае продолжит быть неустойчивой. Из-за прихода холодного фронта дневная температура воздуха чуть-чуть опустится. В разные дни столбики термометров будут показывать комфортные +20...+27°С. Также в отдельные дни ожидаются и кратковременные дожди. Поэтому следующую неделю можно считать передышкой от жары. Будет она короткой или затянется — пока непонятно. Столь долгосрочных прогнозов в алтайском Гидрометцентре не делают.