Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 2 июля
В некоторых районах пройдёт небольшой дождь
2 июля 2022, 06:10, Илья Звягинцев
Дождливая погода задерживается в некоторых районах Алтайского края. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
На территории края температура воздуха составит +20...+25 градусов. В северных районах ожидается небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +20...+22 градуса.
В конце дня возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Комментарии
Новости партнеров