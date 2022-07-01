Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 2 июля

Дождливая погода задерживается в некоторых районах Алтайского края. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

На территории края температура воздуха составит +20...+25 градусов. В северных районах ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +20...+22 градуса.

В конце дня возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.