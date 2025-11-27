В Новокузнецке водитель автобуса спасла пятилетнего мальчика на заснеженной трассе

Ребенок шел по обочине, а затем упал в сугроб

27 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

В Новокузнецке водитель автобуса спасла пятилетнего ребенка, который один брел по заснеженной трассе во время метели, пишет Telegram-канал "Инцидент Кузбасс".

В понедельник Анжелика К. вела переполненный автобус № 17 в сторону 13-го микрорайона. На пустом перегоне между остановками она заметила маленького мальчика: ребенок шел по обочине, а затем упал в сугроб.

«Всегда включается материнский инстинкт. У меня тоже есть сын», – рассказала Анжелика.

Она тут же затормозила, попросила одного из пассажиров помочь, а сама подняла промокшего и плачущего мальчика и занесла его в салон. Ребенку было примерно пять лет. Он рассказал только, что катался с горки, но объяснить, как оказался так далеко от дома, не смог – вокруг не было ни домов, ни людей.

Анжелика сразу позвонила по номеру 112, а на конечной остановке передала малыша полицейским.

