В Новокузнецке водитель автобуса спасла пятилетнего мальчика на заснеженной трассе
Ребенок шел по обочине, а затем упал в сугроб
27 ноября 2025, 13:00, ИА Амител
В Новокузнецке водитель автобуса спасла пятилетнего ребенка, который один брел по заснеженной трассе во время метели, пишет Telegram-канал "Инцидент Кузбасс".
В понедельник Анжелика К. вела переполненный автобус № 17 в сторону 13-го микрорайона. На пустом перегоне между остановками она заметила маленького мальчика: ребенок шел по обочине, а затем упал в сугроб.
«Всегда включается материнский инстинкт. У меня тоже есть сын», – рассказала Анжелика.
Она тут же затормозила, попросила одного из пассажиров помочь, а сама подняла промокшего и плачущего мальчика и занесла его в салон. Ребенку было примерно пять лет. Он рассказал только, что катался с горки, но объяснить, как оказался так далеко от дома, не смог – вокруг не было ни домов, ни людей.
Анжелика сразу позвонила по номеру 112, а на конечной остановке передала малыша полицейским.
Ранее сообщалось, что в райцентре Смоленское на реке Поперечной девятилетний ребенок гулял по льду рядом с берегом и провалился в воду. К счастью, проходивший мимо мужчина увидел попавшего в беду и вовремя пришел ему на помощь. Мальчик не пострадал.
13:15:57 27-11-2025
Как же мне повезло, что я живу в России. Только у нас такие добросердечные и отзывчивые люди. Жаль, что с каждым годом их становится всё меньше. Люди, не бросайте в беде постороннего человека, добро обязательно к вам вернется с лихвой.
07:58:32 28-11-2025
Гость (13:15:57 27-11-2025) Как же мне повезло, что я живу в России. Только у нас такие ... Что за чушь вы несёте ?! Это не только у нас, везде так, есть и хорошие и плохие люди.
Вы кроме как у нас ещё где-нибудь были, конечно же нет, поэтому не не несите бред.
16:36:09 27-11-2025
я думаю что хорошие люди есть во всех странах и во всех национальностях. Не правильно думать что только мы такие , а другие все "человек человеку волк". Простой народ он "проще" и добрее, чем его элита
03:10:05 28-11-2025
Юрий (16:36:09 27-11-2025) я думаю что хорошие люди есть во всех странах и во всех наци... вот не надо рассуждать про элиту, если вы не знаете близко хотя-бы 20 человек из этого слоя
08:00:26 28-11-2025
Гость (03:10:05 28-11-2025) вот не надо рассуждать про элиту, если вы не знаете близко х... Почему это не надо? А вы сколько знаете ?
Их и не надо близко знать, достаточно знать как они стали элитой!
08:02:52 28-11-2025
Гость (03:10:05 28-11-2025) вот не надо рассуждать про элиту, если вы не знаете близко х... Ты элита чтоль ?
03:09:19 28-11-2025
в деревнях выросло отбитое поколение непуганых мамаш или что это такое?! волк запросто утащит, собака, лихой человек...как КАК так можно относиться к детям?! КТО мама этого бродяжки, КТО та странная проклятая тетка?!!