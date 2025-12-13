Юные жители Томска выйдут на митинг против блокировки Roblox
Власти уже согласились предоставить одну из городских улиц
13 декабря 2025, 11:35, ИА Амител
Томичи планируют уличную акцию протеста против ограничений доступа к популярной игровой платформе Roblox. В городскую администрацию поступили запросы от инициативных групп с предложением выделить территорию в центре для проведения пикетов. Власти дали разрешение на проведение мероприятия на улице Высоцкого.
«Площадь на улице Высоцкого, где расположено разворотное кольцо, официально определена как место для собраний с целью обсуждения важных для общества вопросов, выражения общественного мнения и массового присутствия граждан для публичной демонстрации своей позиции по актуальным проблемам», – сообщает комитет общественной безопасности мэрии Томска.
Власти объяснили отказ в согласовании других площадок для пикета проведением других мероприятий в этих местах. Публичное выражение несогласия томичей с блокировкой Roblox запланировано на 14 декабря с 13:00 до 14:00.
11:43:03 13-12-2025
прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё
11:51:37 13-12-2025
гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё...
Типа с максом это помогло......
11:55:06 13-12-2025
гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё... А тетрис?
12:03:01 13-12-2025
Игрушечки-игрулечки.
12:29:33 13-12-2025
Зуммеры совсем охренели. Улица горки, снежки, лыжи, каток.
13:38:30 13-12-2025
Гость (12:29:33 13-12-2025) Зуммеры совсем охренели. Улица горки, снежки, лыжи, каток.... Картишки, рогатки пугачи...
01:00:55 14-12-2025
Гость (13:38:30 13-12-2025) Картишки, рогатки пугачи...... Си-фа, догони меня кирпич🤣🤣🤣
12:46:14 13-12-2025
В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетиков, потом дойдет и до лёгких наркотиков. Опасный прецедент. Идите, идите на поводу.
13:13:00 13-12-2025
Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Всё в одну кучу валить не надо. Или вы просто не в курсе что из себя представляет эта платформа?
13:37:34 13-12-2025
Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. Проходили. Развалилась Родина.
14:00:00 13-12-2025
Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Есть ощущение, что подстрекают "умные" взрослые..
14:05:44 13-12-2025
Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико...
Свидетели окна Овертона в тренде 🤣 Откройте форточку, дышать нечем
13:00:34 13-12-2025
Какая погода будет там завтра? Надо из пожарного гидранта дождь устроить. Не прямой наводкой, а сверху))) Сразу про народное хозяйство вспомнят и побегут сушиться. И про игрушки забудут)))
13:03:28 13-12-2025
Там больше взрослых чалится, чем деток. Пишут в интернетах: "дети играют, а я просто смотрю". Ага, так все и поверили.
13:17:53 13-12-2025
верните оригинальный роблокс а не русский делайте который не удивлюсь она будет как вк и макс сливать информацию
13:19:12 13-12-2025
гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё... Нафига своё когда можно тупо разблокировать об?
14:37:39 13-12-2025
Роблокс игра которую всё (почти всё) любят и я бы тоже пошла жаль что я в другом городе
16:18:41 13-12-2025
Гость (14:37:39 13-12-2025) Роблокс игра которую всё (почти всё) любят и я бы тоже пошла... Многие не то что не любят игру, но даже не знают что это такое.
У игноманчиков ломка и зависимость?