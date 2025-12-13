НОВОСТИОбщество

Юные жители Томска выйдут на митинг против блокировки Roblox

Власти уже согласились предоставить одну из городских улиц

13 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы
Томичи планируют уличную акцию протеста против ограничений доступа к популярной игровой платформе Roblox. В городскую администрацию поступили запросы от инициативных групп с предложением выделить территорию в центре для проведения пикетов. Власти дали разрешение на проведение мероприятия на улице Высоцкого.

«Площадь на улице Высоцкого, где расположено разворотное кольцо, официально определена как место для собраний с целью обсуждения важных для общества вопросов, выражения общественного мнения и массового присутствия граждан для публичной демонстрации своей позиции по актуальным проблемам», – сообщает комитет общественной безопасности мэрии Томска.

Власти объяснили отказ в согласовании других площадок для пикета проведением других мероприятий в этих местах. Публичное выражение несогласия томичей с блокировкой Roblox запланировано на 14 декабря с 13:00 до 14:00.

митинги Акции протеста

Комментарии 18

Avatar Picture
гость

11:43:03 13-12-2025

прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:51:37 13-12-2025

гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё...
Типа с максом это помогло......

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:06 13-12-2025

гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё... А тетрис?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:01 13-12-2025

Игрушечки-игрулечки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:33 13-12-2025

Зуммеры совсем охренели. Улица горки, снежки, лыжи, каток.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:30 13-12-2025

Гость (12:29:33 13-12-2025) Зуммеры совсем охренели. Улица горки, снежки, лыжи, каток.... Картишки, рогатки пугачи...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:00:55 14-12-2025

Гость (13:38:30 13-12-2025) Картишки, рогатки пугачи...... Си-фа, догони меня кирпич🤣🤣🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:14 13-12-2025

В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетиков, потом дойдет и до лёгких наркотиков. Опасный прецедент. Идите, идите на поводу.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:00 13-12-2025

Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Всё в одну кучу валить не надо. Или вы просто не в курсе что из себя представляет эта платформа?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:34 13-12-2025

Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. Проходили. Развалилась Родина.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:00:00 13-12-2025

Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико... Есть ощущение, что подстрекают "умные" взрослые..

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:44 13-12-2025

Гость (12:46:14 13-12-2025) В следующий раз детки выйдут за свободную продажу энергетико...
Свидетели окна Овертона в тренде 🤣 Откройте форточку, дышать нечем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:34 13-12-2025

Какая погода будет там завтра? Надо из пожарного гидранта дождь устроить. Не прямой наводкой, а сверху))) Сразу про народное хозяйство вспомнят и побегут сушиться. И про игрушки забудут)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:28 13-12-2025

Там больше взрослых чалится, чем деток. Пишут в интернетах: "дети играют, а я просто смотрю". Ага, так все и поверили.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
верните роблокс

13:17:53 13-12-2025

верните оригинальный роблокс а не русский делайте который не удивлюсь она будет как вк и макс сливать информацию

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:12 13-12-2025

гость (11:43:03 13-12-2025) прежде чем запрещать и закрывать, нужно было создать своё... Нафига своё когда можно тупо разблокировать об?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:39 13-12-2025

Роблокс игра которую всё (почти всё) любят и я бы тоже пошла жаль что я в другом городе

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:41 13-12-2025

Гость (14:37:39 13-12-2025) Роблокс игра которую всё (почти всё) любят и я бы тоже пошла... Многие не то что не любят игру, но даже не знают что это такое.
У игноманчиков ломка и зависимость?

  0 Нравится
Ответить
