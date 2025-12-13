Юные жители Томска выйдут на митинг против блокировки Roblox

Власти уже согласились предоставить одну из городских улиц

Томичи планируют уличную акцию протеста против ограничений доступа к популярной игровой платформе Roblox. В городскую администрацию поступили запросы от инициативных групп с предложением выделить территорию в центре для проведения пикетов. Власти дали разрешение на проведение мероприятия на улице Высоцкого.

«Площадь на улице Высоцкого, где расположено разворотное кольцо, официально определена как место для собраний с целью обсуждения важных для общества вопросов, выражения общественного мнения и массового присутствия граждан для публичной демонстрации своей позиции по актуальным проблемам», – сообщает комитет общественной безопасности мэрии Томска.

Власти объяснили отказ в согласовании других площадок для пикета проведением других мероприятий в этих местах. Публичное выражение несогласия томичей с блокировкой Roblox запланировано на 14 декабря с 13:00 до 14:00.