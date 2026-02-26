Юра Борисов возглавил рейтинг обсуждаемости в соцсетях среди российских актеров
Анализировались комментарии на трех площадках: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram
26 февраля 2026, 15:51, ИА Амител
Актер Юра Борисов стал лидером в рейтинге самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях, как сообщили "Газете.ru" в пресс-службе "КИОН".
В первую десятку самых упоминаемых звезд также попали Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.
«Юрий Борисов, Павел Деревянко и Александр Петров наиболее популярны во "ВКонтакте", в то время как Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Юрий Борисов пользуются спросом в "Одноклассниках". В Telegram главными темами для обсуждений стали Марк Эйдельштейн, Павел Деревянко, Юрий Борисов и Никита Кологривый», — рассказали в пресс-службе.
Исследование, проведенное "КИОН" совместно с сервисом LiveDune, включало анализ комментариев россиян в социальных сетях за период с 1 января 2025-го по 1 января 2026 года. На основе полученных данных был составлен рейтинг российских актеров.
В начале 2025 года Юрий Борисов вошел в историю как первый российский актер, получивший номинацию на премию "Оскар".
Ранее сообщалось, что номинация Юрия Борисова на "Оскар" удвоила интерес россиян к церемонии.
16:05:22 26-02-2026
зашел тупо глянуть, че за кекс. которого якобы обсужадют. че его обсуждать то? актер как актер. и точка. просто очередной обычный члеовек.
16:20:18 26-02-2026
Я Русский и точка
16:31:11 26-02-2026
Что за фамильярность а заголовке...Юра?
16:45:26 26-02-2026
Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... Он сам просит так его называть. В титрах к фильмам тоже "Юра" пишут...
18:03:04 26-02-2026
Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... Это из разряда "маленькая собачка до старости щенок". Жалко,что он не просит называть его, например, Юробас.
18:03:59 26-02-2026
Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... И не говорите. Дико было бы прочитать в титрах - Юра Никулин или, скажем, Кеша Смоктуновский. Словно современные актёры не слышали о самоуважении.
19:29:53 26-02-2026
Это из халливуда такая мода пошла. Там они все брэды, питы, томы и прочие биллы
Вот и наши обезьянничают: Гоша, Юра и другие
11:27:30 27-02-2026
А еще есть Миша Шафутинский. Лет уже под сто, борода лопатой, а он Миша.