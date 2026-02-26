Анализировались комментарии на трех площадках: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram

26 февраля 2026, 15:51, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Актер Юра Борисов стал лидером в рейтинге самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях, как сообщили "Газете.ru" в пресс-службе "КИОН".

В первую десятку самых упоминаемых звезд также попали Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

«Юрий Борисов, Павел Деревянко и Александр Петров наиболее популярны во "ВКонтакте", в то время как Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Юрий Борисов пользуются спросом в "Одноклассниках". В Telegram главными темами для обсуждений стали Марк Эйдельштейн, Павел Деревянко, Юрий Борисов и Никита Кологривый», — рассказали в пресс-службе.

Исследование, проведенное "КИОН" совместно с сервисом LiveDune, включало анализ комментариев россиян в социальных сетях за период с 1 января 2025-го по 1 января 2026 года. На основе полученных данных был составлен рейтинг российских актеров.

В начале 2025 года Юрий Борисов вошел в историю как первый российский актер, получивший номинацию на премию "Оскар".

Ранее сообщалось, что номинация Юрия Борисова на "Оскар" удвоила интерес россиян к церемонии.