Юра Борисов возглавил рейтинг обсуждаемости в соцсетях среди российских актеров

Анализировались комментарии на трех площадках: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram

26 февраля 2026, 15:51, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"
Актер Юра Борисов стал лидером в рейтинге самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях, как сообщили "Газете.ru" в пресс-службе "КИОН".

В первую десятку самых упоминаемых звезд также попали Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

«Юрий Борисов, Павел Деревянко и Александр Петров наиболее популярны во "ВКонтакте", в то время как Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Юрий Борисов пользуются спросом в "Одноклассниках". В Telegram главными темами для обсуждений стали Марк Эйдельштейн, Павел Деревянко, Юрий Борисов и Никита Кологривый», — рассказали в пресс-службе.

Исследование, проведенное "КИОН" совместно с сервисом LiveDune, включало анализ комментариев россиян в социальных сетях за период с 1 января 2025-го по 1 января 2026 года. На основе полученных данных был составлен рейтинг российских актеров.

В начале 2025 года Юрий Борисов вошел в историю как первый российский актер, получивший номинацию на премию "Оскар".

Ранее сообщалось, что номинация Юрия Борисова на "Оскар" удвоила интерес россиян к церемонии.

Гость

16:05:22 26-02-2026

зашел тупо глянуть, че за кекс. которого якобы обсужадют. че его обсуждать то? актер как актер. и точка. просто очередной обычный члеовек.

Гость

16:20:18 26-02-2026

Я Русский и точка

Юс

16:31:11 26-02-2026

Что за фамильярность а заголовке...Юра?

Гость

16:45:26 26-02-2026

Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... Он сам просит так его называть. В титрах к фильмам тоже "Юра" пишут...

Гость

18:03:04 26-02-2026

Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... Это из разряда "маленькая собачка до старости щенок". Жалко,что он не просит называть его, например, Юробас.

Гость

18:03:59 26-02-2026

Юс (16:31:11 26-02-2026) Что за фамильярность а заголовке...Юра?... И не говорите. Дико было бы прочитать в титрах - Юра Никулин или, скажем, Кеша Смоктуновский. Словно современные актёры не слышали о самоуважении.

Гость

19:29:53 26-02-2026

Это из халливуда такая мода пошла. Там они все брэды, питы, томы и прочие биллы
Вот и наши обезьянничают: Гоша, Юра и другие

Гость

11:27:30 27-02-2026

А еще есть Миша Шафутинский. Лет уже под сто, борода лопатой, а он Миша.

