В России ужесточат штрафы за несвоевременное уведомление военкоматов о выезде
Обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год
12 ноября 2025, 08:15, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ был внесен комитетом по обороне под руководством Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости.
Законопроект предполагает изменение статьи 21.5 КоАП РФ – из части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Это означает, что обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год, а не только в периоды призывных кампаний.
Размер штрафов за нарушение останется на прежнем уровне – от 10 до 20 тысяч рублей. Изменения связаны с принятием ранее закона о проведении призыва в течение всего года.
о выезде --- некоторые выезжают уже без плана въезда. А что будет потом, уже от итогов будет зависеть