В России ужесточат штрафы за несвоевременное уведомление военкоматов о выезде

Обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год

12 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ был внесен комитетом по обороне под руководством Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает изменение статьи 21.5 КоАП РФ – из части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Это означает, что обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год, а не только в периоды призывных кампаний.

Размер штрафов за нарушение останется на прежнем уровне – от 10 до 20 тысяч рублей. Изменения связаны с принятием ранее закона о проведении призыва в течение всего года.