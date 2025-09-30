На Алтае суд отказался снять с воинского учета мужчину, переехавшего в Германию

В военкомате потребовали его личного присутствия

30 сентября 2025, 11:25, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчину, переехавшего в Германию, отказались снимать с воинского учета. Для этого военкомат потребовал его личной явки, после чего он обратился в суд с иском. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

«Мужчина в связи со сменой места жительства (убытием в Германию для проживания и работы) направил в военный комиссариат заявление о снятии с воинского учета, на которое ему дан ответ о необходимости личной явки. В связи с этим он обратился в суд с административным иском к военному комиссариату, просил признать незаконным отказ в снятии его с воинского учета», – сказано в публикации.

Железнодорожный районный суд Барнаула согласился с требованиями военкомата. Как отметили правоохранители, присутствие гражданина не нужно, если сведения о нем есть в реестре воинского учета. Однако на момент дачи ответа система находилась на стадии разработки.

«По состоянию на сегодняшний день государственный информационный ресурс, в том числе Реестр воинского учета, не введен в эксплуатацию, снятие с воинского учета без явки гражданина невозможно», – отметили в пресс-службе судов.

Напомним, в ноябре 2024 года реестр воинского учета запустили в тестовом режиме в некоторых регионах РФ. В мае 2025-го он заработал полноценно. Россияне начали получать уведомления на "Госуслугах" о внесении данных в единую базу. Однако они носят лишь информационный характер и не означают скорого призыва.

