На Алтае суд отказался снять с воинского учета мужчину, переехавшего в Германию
В военкомате потребовали его личного присутствия
30 сентября 2025, 11:25, ИА Амител
В Барнауле мужчину, переехавшего в Германию, отказались снимать с воинского учета. Для этого военкомат потребовал его личной явки, после чего он обратился в суд с иском. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
«Мужчина в связи со сменой места жительства (убытием в Германию для проживания и работы) направил в военный комиссариат заявление о снятии с воинского учета, на которое ему дан ответ о необходимости личной явки. В связи с этим он обратился в суд с административным иском к военному комиссариату, просил признать незаконным отказ в снятии его с воинского учета», – сказано в публикации.
Железнодорожный районный суд Барнаула согласился с требованиями военкомата. Как отметили правоохранители, присутствие гражданина не нужно, если сведения о нем есть в реестре воинского учета. Однако на момент дачи ответа система находилась на стадии разработки.
«По состоянию на сегодняшний день государственный информационный ресурс, в том числе Реестр воинского учета, не введен в эксплуатацию, снятие с воинского учета без явки гражданина невозможно», – отметили в пресс-службе судов.
Напомним, в ноябре 2024 года реестр воинского учета запустили в тестовом режиме в некоторых регионах РФ. В мае 2025-го он заработал полноценно. Россияне начали получать уведомления на "Госуслугах" о внесении данных в единую базу. Однако они носят лишь информационный характер и не означают скорого призыва.
Но если гражданин получает электронную повестку, он должен прийти в военкомат в течение семи дней. В противном случае через 20 дней к нему применят ряд санкций:
- запретят управлять транспортным средством;
- ограничат оформление ИП и самозанятости;
- заблокируют сделки с недвижимостью;
- откажут в кредитовании.
11:29:50 30-09-2025
все лучше и лучше живем, все свободней и свободней...
11:33:14 30-09-2025
Влип предатель
Щас к родне ни как не попасть
11:42:37 30-09-2025
Оаньше женщин в Германию насильно угоняли, работать
А нынче "небабы" сами туда прутся.
11:54:54 30-09-2025
А че вы взъелись? Ну уехал человек в другую страну работать, нафига нужно его личное присутствие для снятия с воинского учета не понятно :/
12:58:03 30-09-2025
Антон (11:54:54 30-09-2025) А че вы взъелись? Ну уехал человек в другую страну работать,... А если он "Леопарды" собирает? А так мог бы приехать, ему бы дали инструкции как ломать "Леопарды" на этапе сборки, и пользу бы Родине принёс.
13:13:06 30-09-2025
Гость (12:58:03 30-09-2025) А если он "Леопарды" собирает? А так мог бы приехать, ему бы... Гост, ты брат Мусика?
13:58:19 30-09-2025
Гость (12:58:03 30-09-2025) А если он "Леопарды" собирает? ему бы дали инструкции как ломать "Леопарды" на этапе сборки, и пользу бы Родине принёс... Может, с таким заданием и поехал в Германию. А низшее звено работников военкомата рассекретило миссию.
12:33:23 30-09-2025
Мне тоже непонятно, зачем чел нужен военкомату, если мобилизации нет. Ясно же, что назад не вернется. Только работа на руку бандеровской пропаганде. Что в РФ якобы тоже мужиков не выпускают из страны, как в хохляндии.
13:06:15 30-09-2025
Т.е закон принят о снятии без личного присутствия, но потому -что в военкомате Железнодорожного района до сих пор как в совке и компьютеров в кабинете № 5 нету, суд встал на сторону военкомата - замечательно.
13:08:39 30-09-2025
В военкомате потребовали его личного присутствия --- ну он же не дурак
13:23:18 30-09-2025
Гость (13:08:39 30-09-2025) В военкомате потребовали его личного присутствия --- ну он ж... Так пусть они ему форму и автомат в Германию вышлют, а с него фоточки уничтоженных врагов.
14:03:18 30-09-2025
Гость (13:23:18 30-09-2025) Так пусть они ему форму и автомат в Германию вышлют, а с не... Мэл, у меня для тебя плохие новости, там нет стиляг.
15:46:05 30-09-2025
Антон (14:03:18 30-09-2025) Мэл, у меня для тебя плохие новости, там нет стиляг. ...
враги есть точно
колбаса и фронделяйн
15:44:30 30-09-2025
Гость (13:23:18 30-09-2025) Так пусть они ему форму и автомат в Германию вышлют, а с не...
и бтр бандеролькой
15:45:04 30-09-2025
Гость (13:08:39 30-09-2025) В военкомате потребовали его личного присутствия --- ну он ж... собздел, ага
15:22:52 30-09-2025
Ну окэй, пусть проходит службу по месту проживания )))
16:09:12 30-09-2025
Я в одном немецком фильме видел, что сделал сантехник с хозяйкой квартиры за то, что она засорила раковину.
22:06:49 30-09-2025
Реестр воинского учета хранится на картонных носителях картотеки военкомата в здании с деревянными перекрытиями, поэтому необходимо личное участие гражданина, а решить вопрос через сайт Минобороны нельзя.
12:00:53 01-10-2025
Ну уехал, очень нужен- верните его. Не можете, так не возникайте.