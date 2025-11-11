Юрист рассказал, как бизнесу избежать штрафов за рекламу

Эксперт напомнил о строгих нормах закона

В 2025 году требования к рекламе стали еще жестче: за нарушения компании и их руководители рискуют заплатить до полумиллиона рублей. Закон о рекламе – не формальность, а инструмент защиты потребителя от ложной информации. Несоблюдение его норм может обернуться не только потерей репутации для компании, но и крупными штрафами. В 2025 году предприниматели все чаще задействуют юристов, чтобы не допустить ошибок в рекламных материалах. Но что делать, если в вашей организации нет юридического отдела?

Какие нарушения бывают чаще всего?

Нарушений много: cведения о товаре не соответствующие действительности, указание неверных цен/скидок, утверждение свойств, которых нет у товара (например "снижает риск болезни" у немедицинских препаратов), указание, что товар или бренд получил награды и премии, которых не было, некорректная дискредитация конкурентов, указание, что товар одобрен органами власти. И, конечно, использование формулировок превосходной степи, таких как свежайший, лучший, самый и т. п. Если вы не можете документально подтвердить, что ваша компания лучшая на рынке – не используйте в рекламе превосходную степень.

Соблюдение закона о рекламе сегодня – обязательное условие безопасной работы для любого бизнеса. Рекламодатели сталкиваются с жесткими требованиями регуляторов: каждое слово в тексте, изображение на баннере должны соответствовать нормам законодательства.

А штрафы есть?

За нарушение правил предусмотрены внушительные штрафы. Для юридических лиц в особенности – до 500 тысяч рублей. В отдельных случаях компании рискуют попасть под судебное разбирательство, если реклама вводит потребителя в заблуждение или нарушает права конкурентов.

В 2025 году внимание к рекламным нарушениям усилилось. По данным ФАС, только за первые шесть месяцев года общая сумма штрафов за нарушение закона о рекламе превысила 101,4 миллиона рублей, с начала этого года служба вынесла 772 постановления о наложении штрафов.

Как не нарушить закон?

Так как контроль за рекламой ужесточается ежегодно, чтобы не рисковать, предприниматели все чаще обращаются за профессиональной проверкой рекламных материалов к юристам. В Медиагруппе FM-Продакшн этому вопросу уделяют особое внимание. Ежемесячно холдинг запускает более 500 рекламных кампаний – от аудиороликов на радио до новостных публикаций и рекламных баннеров на amic.ru. Перед выходом в эфир каждый аудиоролик и текст проходит строгий контроль в юридическом отделе. Специалисты внимательно проверяют формулировки и визуалы перед публикациями, чтобы исключить любые нарушения.

По словам юриста Медиагруппы FM-Продакшн Виталия Клауса, большинство ошибок рекламодателей связано с невнимательностью к деталям и, конечно, незнанием закона.

«Нередко бизнес не подозревает, что привычные слова или образы могут нарушать закон. Лучше потратить час на проверку, чем потом несколько месяцев разбираться с контролирующими органами», – отметил эксперт.

Юристы напоминают: консультация по закону о рекламе помогает избежать лишних затрат и защитить репутацию компании. Для бизнеса это не просто формальность, а выгодная инвестиция в безопасность и доверие клиентов.

