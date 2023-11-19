Юрист рассказала, можно ли возместить ущерб, нанесенный ураганом

Также специалист дала несколько советов о том, как правильно отстаивать свою позицию

19 ноября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Юрист, эксперт по оформлению страховых выплат Ольга Писанова рассказала, что подходы судов в решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного порывами ветра, различаются в зависимости от обстоятельств конкретного дела. По словам эксперта, в целом шанс на компенсацию есть, но многое зависит от доказательной базы.

Специалист отметила, что шанса на компенсацию не останется, если будет доказано, что ветер был сильнее обычных природных явлений и предугадать это было невозможно.

Говоря о падении дерева на автомобиль, Писанова рассказала, что в этом случае обязательно нужно вызвать ГИБДД и зафиксировать происшествие. При этом специалист отметила, что если авто было припарковано в неположенном месте, то суд может обратить на это внимание.

Также Ольга Писанова рассмотрела вариант, при котором дерево могло упасть на ваш участок с соседнего. В этом случае юрист советует постараться решить вопрос мирным путем. Иск будет удовлетворен только в том случае, если будет доказано, что сильный ветер был не единственной причиной падения дерева.

Юрист добавила, что главное, что должны сделать потерпевшие, – зафиксировать ущерб, быть максимально бдительными к подписанию различных документов и готовиться к тому, что рассмотрение некоторых дел может идти годами.