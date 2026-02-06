Юрист: Установка камер в подъезде без согласия соседей может обернуться уголовным делом

Законно установить камеру можно лишь при соблюдении двух условий

06 февраля 2026, 14:38, ИА Амител

Камера / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Гражданам грозит серьезная ответственность за установку камер видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома без согласования с соседями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, законно установить камеру можно лишь при соблюдении двух условий: необходимо получить согласие управляющей компании и одобрение всех жильцов дома. Решение об установке должно быть принято на общем собрании собственников жилья.

Юрист особо подчеркнула риски, связанные с неправильным размещением оборудования:

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни».

В таком случае гражданину может грозить вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме уголовной ответственности предусмотрены и административные санкции. Соседи, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с требованием демонтировать устройство.

Также возможны штрафы: от 6 до 15 тысяч рублей — за "незаконную обработку персональных данных", от 100 до 300 рублей — за "самоуправство".

Юрист добавила, что прежде чем устанавливать видеонаблюдение в местах общего пользования, важно пройти процедуру согласования, чтобы избежать правовых последствий.

