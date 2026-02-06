Юрист: Установка камер в подъезде без согласия соседей может обернуться уголовным делом
Законно установить камеру можно лишь при соблюдении двух условий
06 февраля 2026, 14:38, ИА Амител
Гражданам грозит серьезная ответственность за установку камер видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома без согласования с соседями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Екатерина Нечаева.
По ее словам, законно установить камеру можно лишь при соблюдении двух условий: необходимо получить согласие управляющей компании и одобрение всех жильцов дома. Решение об установке должно быть принято на общем собрании собственников жилья.
Юрист особо подчеркнула риски, связанные с неправильным размещением оборудования:
«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни».
В таком случае гражданину может грозить вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме уголовной ответственности предусмотрены и административные санкции. Соседи, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с требованием демонтировать устройство.
Также возможны штрафы: от 6 до 15 тысяч рублей — за "незаконную обработку персональных данных", от 100 до 300 рублей — за "самоуправство".
Юрист добавила, что прежде чем устанавливать видеонаблюдение в местах общего пользования, важно пройти процедуру согласования, чтобы избежать правовых последствий.
Ранее Госдума обязала УК, ТСЖ и поставщиков услуг общаться с жильцами через чаты в Max. Новый закон предписывает использовать мессенджер Max для домовых чатов и вносит изменения в правила проведения собраний собственников.
14:50:22 06-02-2026
Интересно, подъезд общественной место, такое же как, например, двор. По этой логике и двор видеорегистратором из автомобиля кто снимает, попадает под уголовную ответственность
14:50:34 06-02-2026
в от что бывает когда каждая шаражонка тридцать лет словоблудов выпускает
14:55:05 06-02-2026
Ключевое и главное - всех соседей! Это не возможно, кто то да уехал надолго . А за подделку подписи уголовная ответственность!
07:45:05 07-02-2026
Гость (14:55:05 06-02-2026) Ключевое и главное - всех соседей! Это не возможно, кто то д... Нет- но там вроде должен быть кворум а не все- что-то неправильно написано.
15:15:37 06-02-2026
БРАВИСИМО!
Видеоглазок тоже уголовно наказуем - он же наверняка направлен на дверь соседа.
14:00:58 07-02-2026
гость (15:15:37 06-02-2026) БРАВИСИМО!Видеоглазок тоже уголовно наказуем - он же... Нет, не наказуем. Видеоглазок приравнен к обычному глазку. Есть судебная практика в открытом доступе. Ознакомьтесь.
15:40:28 06-02-2026
Куда обращаться то напишите
16:00:07 06-02-2026
У нас в подъезде поставили камеру, оказалось , что некоторые даже интнллигентные люди вовсе и не интеллигенты. А кто больше всех орал, тот и мочился в лифте.
16:51:38 06-02-2026
Компетенция юриста вызывает мнего вопросов. Я бы предположил, что он некомпетентен.
20:32:29 06-02-2026
Если надо поставить камеру на площадке, то и согласие только соседей по площадке надо спросить, а УК просто уведомить. Зачем мне все жильцы дома сдались?
Так должно быть!
23:03:05 06-02-2026
Гость (20:32:29 06-02-2026) Если надо поставить камеру на площадке, то и согласие только... а если ваша камера будет захватывать проходящих на этажи выше, то вам не интересно их мнение?
01:03:37 07-02-2026
Элен без ребят (23:03:05 06-02-2026) а если ваша камера будет захватывать проходящих на этажи выш... Не-а, я вообще езжу с включенным видеорегистратором, он все подряд пишет, что видит, увы и таких много.
01:41:45 07-02-2026
Элен без ребят (23:03:05 06-02-2026) а если ваша камера будет захватывать проходящих на этажи выш... Нет, не интересно. Так и на уличных тогда надо мнением всех проходящих интересоваться
01:33:30 07-02-2026
Гость (20:32:29 06-02-2026) Если надо поставить камеру на площадке, то и согласие только... Ну, соседи такие же собственники, как и вы. А вот УК зачем уведомлять, какое им дело до наших камер? Частная шарашкина контора, должна только двор мести, водопровод чинить, общедомовые данные подавать. Местные власти и депутаты их даже освободили от косметического ремонта подъездов.
Кстати, хотели повесить муляж для профилактики, консультировались у известного адвоката, он тоже говорил, что подъезд общественное место, поэтому можно видеокамеру, только приклеить значок соответствующий на видном месте. Снимают же всех нас в магазинах и ничего, никто не возмущается)))
19:35:35 07-02-2026
Гость (01:33:30 07-02-2026) Ну, соседи такие же собственники, как и вы. А вот УК зачем ... Каким образом освободили?
00:05:00 07-02-2026
Был суд и ничего не решил,как висела камера так и висит,направлена в двери и окно,на общем коридоре,ещё и замаскированная под лампочку,это типа глазок чтоб видеть кто пришел,так что суды ничего не решают
03:59:26 07-02-2026
Компетентность юриста вызывает сомнения.
05:19:59 07-02-2026
а на какой закон ссылается юрист?