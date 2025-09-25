За что могут оштрафовать дачников осенью?

Сжигание листвы, возведение построек без разрешений и неправильный сброс сточных вод может привести к значительным денежным взысканиям

25 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Осенью дачники могут столкнуться со штрафами за нарушение правил пожарной безопасности и утилизации отходов. Эксперты предупреждают о наиболее распространенных нарушениях, которые могут привести к значительным денежным взысканиям, сообщает Om1.ru.

Основные причины штрафов:

Сжигание растительных остатков – запрещено сжигать листву и ветки на участках. Штраф составляет 5–15 тысяч рублей. Рекомендуется использовать компостирование или измельчение отходов. Незаконное строительство – возведение построек без разрешений может привести к штрафу до 5 тысяч рублей для физических лиц с возможным предписанием о сносе за свой счет. Нарушения в организации септиков – неправильный сброс сточных вод также влечет административную ответственность.

Специалисты советуют заблаговременно ознакомиться с актуальными требованиями к содержанию дачных участков и соблюдать установленные нормы, чтобы избежать нежелательных последствий в виде штрафных санкций.