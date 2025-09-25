НОВОСТИОбщество

За что могут оштрафовать дачников осенью?

Сжигание листвы, возведение построек без разрешений и неправильный сброс сточных вод может привести к значительным денежным взысканиям

25 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Осенью дачники могут столкнуться со штрафами за нарушение правил пожарной безопасности и утилизации отходов. Эксперты предупреждают о наиболее распространенных нарушениях, которые могут привести к значительным денежным взысканиям, сообщает Om1.ru.

Основные причины штрафов:

  1. Сжигание растительных остатков – запрещено сжигать листву и ветки на участках. Штраф составляет 5–15 тысяч рублей. Рекомендуется использовать компостирование или измельчение отходов.

  2. Незаконное строительство – возведение построек без разрешений может привести к штрафу до 5 тысяч рублей для физических лиц с возможным предписанием о сносе за свой счет.

  3. Нарушения в организации септиков – неправильный сброс сточных вод также влечет административную ответственность.

Специалисты советуют заблаговременно ознакомиться с актуальными требованиями к содержанию дачных участков и соблюдать установленные нормы, чтобы избежать нежелательных последствий в виде штрафных санкций.

дачный сезон штрафы

Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

20:18:48 25-09-2025

- За что?!
- Потому что. Куда вы денетесь...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:49 25-09-2025

с смысле нельзя сжигать листву? и в бочке тоже что ли нельзя? что за новшество? от вредителей как раз ее сжигать надо

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:22 25-09-2025

Сообщать куда?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:41 25-09-2025

Ну так обеспечьте каждого садовода измельчителем, так-то недёшевое удовольствие. И что случится, если сжигать в бочке понемногу в безветренно погоду или накрывать бочку крышкой с отверстием и трубой? До маразма доходим. Видимо, больше не откуда бюджет пополнить, как от садоводов🤦

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:56 26-09-2025

что значит не законное строительство? там вроде только от забора отступить нужно - больше нет требований

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:25:12 26-09-2025

СМИ только раздуть, как с кухработником в школе, а в закон вчитываться не обязательно.......

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:36 26-09-2025

А если отменить пункты 1), 2) и 3), то и штрафовать не за что будет.
Лучше оштрафуйте грозу за лесные пожары, бобров за самовольное возведение плотин, и всех собачников за то что они мочой газоны загрязняют.

  6 Нравится
Ответить
