За что могут оштрафовать дачников осенью?
Сжигание листвы, возведение построек без разрешений и неправильный сброс сточных вод может привести к значительным денежным взысканиям
25 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Осенью дачники могут столкнуться со штрафами за нарушение правил пожарной безопасности и утилизации отходов. Эксперты предупреждают о наиболее распространенных нарушениях, которые могут привести к значительным денежным взысканиям, сообщает Om1.ru.
Основные причины штрафов:
-
Сжигание растительных остатков – запрещено сжигать листву и ветки на участках. Штраф составляет 5–15 тысяч рублей. Рекомендуется использовать компостирование или измельчение отходов.
-
Незаконное строительство – возведение построек без разрешений может привести к штрафу до 5 тысяч рублей для физических лиц с возможным предписанием о сносе за свой счет.
-
Нарушения в организации септиков – неправильный сброс сточных вод также влечет административную ответственность.
Специалисты советуют заблаговременно ознакомиться с актуальными требованиями к содержанию дачных участков и соблюдать установленные нормы, чтобы избежать нежелательных последствий в виде штрафных санкций.
20:18:48 25-09-2025
- За что?!
- Потому что. Куда вы денетесь...
20:19:49 25-09-2025
с смысле нельзя сжигать листву? и в бочке тоже что ли нельзя? что за новшество? от вредителей как раз ее сжигать надо
20:25:22 25-09-2025
Сообщать куда?
23:38:41 25-09-2025
Ну так обеспечьте каждого садовода измельчителем, так-то недёшевое удовольствие. И что случится, если сжигать в бочке понемногу в безветренно погоду или накрывать бочку крышкой с отверстием и трубой? До маразма доходим. Видимо, больше не откуда бюджет пополнить, как от садоводов🤦
09:16:56 26-09-2025
что значит не законное строительство? там вроде только от забора отступить нужно - больше нет требований
09:25:12 26-09-2025
СМИ только раздуть, как с кухработником в школе, а в закон вчитываться не обязательно.......
09:46:36 26-09-2025
А если отменить пункты 1), 2) и 3), то и штрафовать не за что будет.
Лучше оштрафуйте грозу за лесные пожары, бобров за самовольное возведение плотин, и всех собачников за то что они мочой газоны загрязняют.