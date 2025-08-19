За июль россияне взали на 13% больше кредитов, чем в июне

При этом в годовом сравнении рынок резко упал — на 46,5%

19 августа 2025, 22:12, ИА Амител

Ипотечные кредиты в рублях / Фото: amic.ru

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало рост объема выдачи потребительских кредитов в июле 2025 года. Как сообщает Newsler.ru, россияне оформили 1,56 млн займов наличными — это на 13,1% больше, чем месяцем ранее.

При этом в годовом сравнении рынок резко упал. Выдача потребительских кредитов по отношению к июлю 2024 года упала на 46,5% — тогда россияне взяли 2,92 млн займов.

Лидерами по числу выданных кредитов стали Москва (105 тысяч), Московская область (93,3 тысяч), Краснодарский край (64,7 тысяч), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (56,2 тысяч) и Свердловская область (53,8 тысяч). Наибольший рост кредитования показали Якутия, Кемеровская область, Забайкальский край, Башкортостан и Татарстан.