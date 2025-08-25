"За кого же я вышла замуж?" Симоньян отреагировала на слухи о разводе с Тиграном Кеосаяном
Журналистка дала понять, что после отношений с режиссером не намерена вступать в новый брак
25 августа 2025, 15:45, ИА Амител
Жена российского режиссера Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ответила на слухи об их разводе. Такие суждения в СМИ породило большое количество неподтвержденной информации о звездной паре. Со слов одного из подписчиков журналистки, в медиа утверждают, что Симоньян заочно развелась с супругом и уже вступила в новый брак.
Напомним, российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян восьмой месяц находится в коме. Артист перенес сердечный приступ в конце 2024 года. С этого момента он находится без сознания.
Журналистка крайне удивилась таким сведениям и дала понять, что после отношений с Кеосаяном она больше не выйдет замуж. Также она задалась вопросом: за кого ее могли выдать пользователи Сети.
«Какой ужас. За кого же я вышла замуж, интересно? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает этого всего», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее главред RT также опровергла доводы об улучшении состояния Тиграна Кеосаяна. За последние месяцы в СМИ появилось много информации о возможных улучшениях и даже выходе режиссера из глубокой комы. Однако, с ее слов, это не соответствует действительности:
«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – пояснила журналистка в своих соцсетях.
Кроме того, Симоньян рассказывала о визитах к Кеосаяну. Журналистка пожаловалась, что ее муж "не просыпается". Поводом стал шутливый комментарий подписчика, который предположил, что макияж Симоньян может помочь телеведущему выйти из комы: он "ненавидел такой образ жены". Главред RT объяснила, что приезжает в больницу после съемок, где ее гримируют, и возможности смыть косметику на месте у нее нет.
«Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается...» – написала Симоньян.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом его госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее режиссер перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.
Ну не номерена и не намерена. Зачем все это писать? Пусть без брака с кем хочет с тем и живет.
21:04:22 25-08-2025
Гость (16:46:46 25-08-2025) Ну не номерена и не намерена. Зачем все это писать? Пусть бе...
Она и без брака давно живет с тем, с кем хочет. Это вам нельзя. Ничего нельзя. Другим же можно все!
21:33:02 25-08-2025
Гость (21:04:22 25-08-2025) Она и без брака давно живет с тем, с кем хочет. Это вам ... Ну ок, пусть живет вообще как хочет в пределах законов РФ, вопрос тот же, зачем это писать каждый день?
23:57:27 25-08-2025
Дыма без огня не бывает!