Журналистка дала понять, что после отношений с режиссером не намерена вступать в новый брак

25 августа 2025, 15:45, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: сообщество Натальи Подольской во "ВКонтакте" / кадр из шоу "Ваша Наташа"

Жена российского режиссера Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ответила на слухи об их разводе. Такие суждения в СМИ породило большое количество неподтвержденной информации о звездной паре. Со слов одного из подписчиков журналистки, в медиа утверждают, что Симоньян заочно развелась с супругом и уже вступила в новый брак.

Напомним, российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян восьмой месяц находится в коме. Артист перенес сердечный приступ в конце 2024 года. С этого момента он находится без сознания.

Журналистка крайне удивилась таким сведениям и дала понять, что после отношений с Кеосаяном она больше не выйдет замуж. Также она задалась вопросом: за кого ее могли выдать пользователи Сети.

«Какой ужас. За кого же я вышла замуж, интересно? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает этого всего», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее главред RT также опровергла доводы об улучшении состояния Тиграна Кеосаяна. За последние месяцы в СМИ появилось много информации о возможных улучшениях и даже выходе режиссера из глубокой комы. Однако, с ее слов, это не соответствует действительности:

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – пояснила журналистка в своих соцсетях.

Кроме того, Симоньян рассказывала о визитах к Кеосаяну. Журналистка пожаловалась, что ее муж "не просыпается". Поводом стал шутливый комментарий подписчика, который предположил, что макияж Симоньян может помочь телеведущему выйти из комы: он "ненавидел такой образ жены". Главред RT объяснила, что приезжает в больницу после съемок, где ее гримируют, и возможности смыть косметику на месте у нее нет.

«Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается...» – написала Симоньян.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом его госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее режиссер перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.