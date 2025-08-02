За ночь над Россией сбили 112 украинских беспилотников
Больше всего БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью
02 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В России в ночь с 1 на 2 августа силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего БПЛА сбили над территориями Ростовской области (34), Краснодарского края (31) и Воронежской области (12).
Где еще сбивали:
- Рязанская область — 11;
- Самарская область — 5;
- Пензенская область — 4;
- Белгородская область — 2;
- Крым и Липецкая область — по одному;
- над Азовским и Черным морем — 11.
Ранее сообщили, что в результате ночной атаки БПЛА по Ростовской и Пензенской областям погибли два человека, еще двое получили травмы.
