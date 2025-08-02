НОВОСТИПроисшествия

За ночь над Россией сбили 112 украинских беспилотников

Больше всего БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью

02 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России в ночь с 1 на 2 августа силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего БПЛА сбили над территориями Ростовской области (34), Краснодарского края (31) и Воронежской области (12).

Где еще сбивали:

  • Рязанская область — 11; 
  • Самарская область — 5; 
  • Пензенская область — 4; 
  • Белгородская область — 2; 
  • Крым и Липецкая область — по одному; 
  • над Азовским и Черным морем — 11.

Ранее сообщили, что в результате ночной атаки БПЛА по Ростовской и Пензенской областям погибли два человека, еще двое получили травмы.

СВО Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

21:12:21 02-08-2025

На каждый запущенный беспилотник по территории России, ответим "орешником", один к одному. Голосуем?!

  -1 Нравится
Ответить
