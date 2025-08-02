Два человека погибли во время ночной атаки дронов по российским регионам
Военные отразили нападение БПЛА
02 августа 2025, 11:37, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
В результате ночной атаки БПЛА по Ростовской и Пензенской областям погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает Mash.
Так, в Красносулинском районе Ростовской области дроны атаковали местное предприятие — здание загорелось, погиб охранник. В Пензенской области также поврежден объект, где погиб еще один человек.
Военные отразили нападение, все беспилотники уничтожены.
