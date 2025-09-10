За рулем или в купе. Россияне все чаще выбирают наземный транспорт для путешествий

На Чуйском тракте мобильный трафик вырос на 16%, большой интерес проявляли и к маршрутам востока страны

За рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне все чаще выбирают для поездок по стране наземный транспорт – к такому выводу пришли аналитики big data* МегаФона и сервиса путешествий "Туту". Лето показало рост интернет-активности на ключевых автотрассах и увеличение числа проданных железнодорожных билетов.

Автомобильные маршруты

В Алтайском крае отметили значительный рост трафика (на 16% по сравнению с прошлым сезоном) на Чуйском тракте, ведущем в Горный Алтай. На дороге Барнаул – Рубцовск показатель увеличился на 13%, а на направлении Барнаул – Павловск – Казахстан он вырос на 14%.

Среди ключевых трасс страны самым динамичным стало восточное направление. На автодороге "Амур" (Чита – Хабаровск) интернет-активность абонентов поднялась на 21%. На трассе "Сибирь" (Новосибирск – Иркутск) – на 12% по сравнению с прошлым годом. Популярность маршрутов во многом связана с туристическими локациями Байкала, Сихотэ-Алиня и Татарского пролива.

На третьем месте оказались "Нева" (Москва – Санкт-Петербург) и "Холмогоры" (Москва – Архангельск) – плюс 9% на каждой. Северные регионы и Белое море становятся все более востребованными у путешественников, в том числе для культурных поездок выходного дня.

В пятерке направлений также "Урал", "Восток" (по +7%) и "Балтия" (+6%).

Железная дорога

По данным "Туту", этим летом туристы чаще выбирали железнодорожные маршруты на юг страны. В Дагестан продажи билетов удвоились по сравнению с 2024 годом. На втором месте оказался Красноярский край (+52%), на третьем – Югра (+44%).

Рост также показали Приморье (+38%), Липецкая область (+29%), Калужская область (+27%) и Ставропольский край (+25%).

При этом абсолютные лидеры по числу поездок не изменились – Москва (34% от всех проданных билетов), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 14%).

Кто чаще ездит

Большинство путешественников на автотрассах – мужчины, их доля в среднем составляет 60%. Основная группа – россияне в возрасте 35-44 лет (42%), еще около 40% – граждане старше 45 лет.

