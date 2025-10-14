Забавного медведя сняли за сбором яблок в Алтайском заповеднике

Чтобы дотянуться до веток, мишке пришлось встать на задние лапы

14 октября 2025, 23:00, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике удалось запечатлеть на видео забавный эпизод из жизни бурого медведя.

Как сообщается в Telegram-канале особо охраняемой природной территории, медведь во время поисков пропитания обнаружил яблоню, усыпанную спелыми плодами. Чтобы дотянуться до веток, ему пришлось встать на задние лапы. После первых успехов косолапый нашел еще одну яблоню-дичку и устроился рядом с ней, чтобы спокойно полакомиться фруктами.

Уникальные кадры сделал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин во время полевых работ. В шутливом посте сотрудники заповедника предположили, какой совет мог бы появиться, если бы у мишек был свой чат: