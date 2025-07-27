Из-за угрозы налетов в Пулково массово задержали авиарейсы

27 июля 2025, 15:55, ИА Амител

Взрыв в небе над Ленинградской областью / Фото: Baza

Жители Ленинградской области 27 июля услышали взрывы в небе над регионом. Системы ПВО сработали по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.

В регионе ликвидировали уже более десятка дронов, написал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Из-за падения обломков БПЛА в Ломоносовском районе произошел пожар. Пострадала женщина. У нее диагностировали ушибы и порезы, медики оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, из-за опасности атаки беспилотников в аэропорту Пулково вводили план "Ковер". Воздушная гавань некоторое время не принимала и не выпускала самолеты. Сейчас все ограничения сняли. Однако, как информирует РБК, 57 рейсов на вылет еще задерживают. 22 самолета отправили на запасные аэродромы.