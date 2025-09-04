НОВОСТИОбщество

Заммэра Иркутска отстранили на полгода из-за поставленного без торгов и договора киоска

Ее обвиняют в нарушении закона о конкуренции

04 сентября 2025, 10:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Заместителя мэра Иркутска Татьяну Макарычеву на полгода отстранили от должности по решению суда. Она также временно лишена поста председателя комитета по экономике и стратегическому планированию. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Основанием для такого вердикта стало нарушение закона о конкуренции. Чиновнице вменяют установку торгового павильона без проведения необходимых торгов и заключения договора.

«Речь идет о ларьке "7:40", который появился на улице Ленина неподалеку от Института филологии ИГУ», – сообщает Telegram-канал.

Управление Федеральной антимонопольной службы отклонило претензии, сославшись на истечение срока давности. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение и признала действия Макарычевой нарушением, что и повлекло ее временное отстранение от должности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске Заельцовский районный суд наложил арест на имущество бывшего чиновника региональных управлений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его родственников.

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

Главу Первомайского района отправили под домашний арест на два месяца

Руководителю муниципалитета вменяют превышение должностных полномочий
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:23:02 04-09-2025

Я подумал Заммэра - это какое-то мусульманское имя

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:51 04-09-2025

дружить надо с кадастром

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров