Заммэра Иркутска отстранили на полгода из-за поставленного без торгов и договора киоска
Ее обвиняют в нарушении закона о конкуренции
04 сентября 2025, 10:35, ИА Амител
Заместителя мэра Иркутска Татьяну Макарычеву на полгода отстранили от должности по решению суда. Она также временно лишена поста председателя комитета по экономике и стратегическому планированию. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Основанием для такого вердикта стало нарушение закона о конкуренции. Чиновнице вменяют установку торгового павильона без проведения необходимых торгов и заключения договора.
«Речь идет о ларьке "7:40", который появился на улице Ленина неподалеку от Института филологии ИГУ», – сообщает Telegram-канал.
Управление Федеральной антимонопольной службы отклонило претензии, сославшись на истечение срока давности. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение и признала действия Макарычевой нарушением, что и повлекло ее временное отстранение от должности.
11:23:02 04-09-2025
Я подумал Заммэра - это какое-то мусульманское имя
14:32:51 04-09-2025
дружить надо с кадастром