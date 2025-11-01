"Крайне неудачное решение". В Барнауле поспорили из-за проекта черного офиса для ЧОПа

Проект рассмотрели 30 октября на заседании градсовета

01 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Проект здания для ЧОП "Сотня" в Барнауле

Офисное здание планируют построить для частного охранного предприятия "Сотня" в Барнауле в районе Потока, по соседству с ДК "Мотор", по адресу Германа Титова, 31. Проект рассмотрели 30 октября на заседании градсовета. Здание будет практически черного цвета, что должно отсылать к бренду компании. В итоге именно цветовое решение не понравилось членам экспертам. Впрочем, не только это: некоторые из них уверены, что само название "Сотня" – дискредитирует историю страны.

Что известно о проекте?

Проект здания разработала компания "Проектное дело", его презентовал архитектор Павел Гуркович. Земельный участок расположен рядом с ДК "Мотор", а также с частными домами и спа-комплексом. Будущий офисник хотят построить около красной линии, вдоль улиц Титова и Малахова, рядом с остановкой общественного транспорта.

Здание будет четырехэтажным. На первом этаже запланировали парковку для служебного транспорта, а также там разместят оружейную и помещения для спецоборудования. Попасть в эти помещения смогут только сотрудники компании "Сотня". Остальные три этажа будут отданы для офисных помещений ЧОП. Подразумевается и установка монолитной лестницы на фасаде здания. Блоки кондиционеров разместят на первом этаже в зоне паркинга. Также на прилегающей территории оборудуют парковку на десять машино-мест.

Что касается отделки здания, то за основу возьмут металлокассеты с матовым покрытием. Павел Гуркович напомнил, что ранее проект разрабатывала "Мастерская Золотова", но так как сменился заказчик, то здание потребовало переработки. Новый проектировщик решил использовать темную цветовую гамму, которая отсылает к фирменным цветам частного охранного предприятия "Сотня". Кроме того, отметил Павел Гуркович, соседние строения, а именно ДК "Мотор", также в основном темных оттенков.

Подразумевается и ночная подсветка.

Что сказали эксперты?

Большинство членов градостроительного совета не оценили колористическое решение фасадов. Архитекторы уверены, что черный цвет в данной части города – не лучшее решение. В частности, свою позицию по этому поводу высказал архитектор Сергей Шадрин. По его мнению, черный цвет можно использовать только в цоколе.

«Я считаю, что проект неудачный. Угловой витраж смотрится как провал, как акцент он совершенно не выделен. Необходимо полностью переработать фасадное решение», – сообщил Сергей Шадрин.

С ним согласился и известный барнаульский архитектор Сергей Боженко. Впрочем, его интересовали и другие вещи. В частности, сам факт того, что ЧОП назван в честь черносотенцев.

«Само название крайне неудачное. Если мы вспомним, что такое "Черная сотня" – это организация, которая занималась еврейскими погромами в России. Они занимались убийствами людей», – отметил Сергей Боженко, добавив, что разработчики сегодня не имеют навыков создания градостроительных ансамблей.

А вот архитекторы Евгений Башкиров и Петр Анисифоров, наоборот, похвалили цветовое решение.

Кроме того, члены градсовета призвали обратить внимание на соседние жилые дома, чтобы правильно была выполнена инсоляция. Также возникли вопросы к количеству парковок – десять мест может быть недостаточно.

Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров подвел итог дискуссии. Он предложил одобрить объемно-пространственное решение здания, но пересмотреть вопрос по парковкам, а также переработать цветовую гамму.