"Крайне неудачное решение". В Барнауле поспорили из-за проекта черного офиса для ЧОПа
Проект рассмотрели 30 октября на заседании градсовета
01 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
Офисное здание планируют построить для частного охранного предприятия "Сотня" в Барнауле в районе Потока, по соседству с ДК "Мотор", по адресу Германа Титова, 31. Проект рассмотрели 30 октября на заседании градсовета. Здание будет практически черного цвета, что должно отсылать к бренду компании. В итоге именно цветовое решение не понравилось членам экспертам. Впрочем, не только это: некоторые из них уверены, что само название "Сотня" – дискредитирует историю страны.
Что известно о проекте?
Проект здания разработала компания "Проектное дело", его презентовал архитектор Павел Гуркович. Земельный участок расположен рядом с ДК "Мотор", а также с частными домами и спа-комплексом. Будущий офисник хотят построить около красной линии, вдоль улиц Титова и Малахова, рядом с остановкой общественного транспорта.
Здание будет четырехэтажным. На первом этаже запланировали парковку для служебного транспорта, а также там разместят оружейную и помещения для спецоборудования. Попасть в эти помещения смогут только сотрудники компании "Сотня". Остальные три этажа будут отданы для офисных помещений ЧОП. Подразумевается и установка монолитной лестницы на фасаде здания. Блоки кондиционеров разместят на первом этаже в зоне паркинга. Также на прилегающей территории оборудуют парковку на десять машино-мест.
Что касается отделки здания, то за основу возьмут металлокассеты с матовым покрытием. Павел Гуркович напомнил, что ранее проект разрабатывала "Мастерская Золотова", но так как сменился заказчик, то здание потребовало переработки. Новый проектировщик решил использовать темную цветовую гамму, которая отсылает к фирменным цветам частного охранного предприятия "Сотня". Кроме того, отметил Павел Гуркович, соседние строения, а именно ДК "Мотор", также в основном темных оттенков.
Подразумевается и ночная подсветка.
Что сказали эксперты?
Большинство членов градостроительного совета не оценили колористическое решение фасадов. Архитекторы уверены, что черный цвет в данной части города – не лучшее решение. В частности, свою позицию по этому поводу высказал архитектор Сергей Шадрин. По его мнению, черный цвет можно использовать только в цоколе.
«Я считаю, что проект неудачный. Угловой витраж смотрится как провал, как акцент он совершенно не выделен. Необходимо полностью переработать фасадное решение», – сообщил Сергей Шадрин.
С ним согласился и известный барнаульский архитектор Сергей Боженко. Впрочем, его интересовали и другие вещи. В частности, сам факт того, что ЧОП назван в честь черносотенцев.
«Само название крайне неудачное. Если мы вспомним, что такое "Черная сотня" – это организация, которая занималась еврейскими погромами в России. Они занимались убийствами людей», – отметил Сергей Боженко, добавив, что разработчики сегодня не имеют навыков создания градостроительных ансамблей.
А вот архитекторы Евгений Башкиров и Петр Анисифоров, наоборот, похвалили цветовое решение.
Кроме того, члены градсовета призвали обратить внимание на соседние жилые дома, чтобы правильно была выполнена инсоляция. Также возникли вопросы к количеству парковок – десять мест может быть недостаточно.
Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров подвел итог дискуссии. Он предложил одобрить объемно-пространственное решение здания, но пересмотреть вопрос по парковкам, а также переработать цветовую гамму.
«Предлагаю учесть замечания участников градостроительного совета в рабочем порядке. При необходимости можно повторно рассмотреть проект на градостроительном совете», – отметил Андрей Федоров.
08:49:33 01-11-2025
крематорий какой то
09:45:39 01-11-2025
А во внешнем облике что-то есть привлекающее внимание, что-то суровое, говорящее о " неотвратимости" наказания за совершённые проступки, а потому заставляющие думать о прелести жизни на земле вне таких зданий.
13:44:35 01-11-2025
Горожанин. (09:45:39 01-11-2025) А во внешнем облике что-то есть привлекающее внимание, что-т... Согласен. Здание, своего рода тюрьма для тех кто в нем будет находиться в запрети, а добропорядочные граждане мимо проезжающие или проходящие, будут смотреть и видеть неотвратимость наказания для этих нарушителей Закона. В таком ключе интересный подкаст. Если сделать внутри некие атрибуты ада, например большую сковородку раскаленную разместить в холле... 👍🏼
14:54:27 01-11-2025
Патриот (13:44:35 01-11-2025) Согласен. Здание, своего рода тюрьма для тех кто в нем буде... " кто в нем будет находиться в запрети" - кого там запирать собираются? ЧОП не каталажка, там максимум бухгалтерия будет
13:35:52 01-11-2025
Название действительно с темным прошлым, да и с противоправным настоящим. Ведь именно этот ЧОП грабит своих клиентов в прямом смысле, вспомните ограбление ювелирки в ТЦ УЛЬТРА, вспомните постоянные необоснованные избиения и многочисленные привлечения к уголовной ответственности охранников этой фирмы. Наверное администрация Ленинского района Барнаула забыла, как судилась с этим ЧОП по поводу самовольной установки черной будки у парка Эдельвейс на ул. Юрина. Они и здание построят без разрешения. Символ беспредела, преступности, коррупции... Именно это и будет символизировать это здание.
18:05:56 02-11-2025
Патриот (13:35:52 01-11-2025) Название действительно с темным прошлым, да и с противоправн... Черная будка, чОрная форма, черные машины, черный офис, все черное)))
12:00:41 03-11-2025
гость (18:05:56 02-11-2025) Черная будка, чОрная форма, черные машины, черный офис, все ... Дизайнер и стилист просто африканец.
15:48:14 01-11-2025
а эта ужасная ЧЕРНАЯ стела гранитная у здания МВД за шпилем вам нормально?! ее кк поставили, так все как мимо еду, перекреститься охота. мерзко выглядит. зловеще и некрасиво
11:56:32 03-11-2025
Гость (15:48:14 01-11-2025) а эта ужасная ЧЕРНАЯ стела гранитная у здания МВД за шпилем ... Вообще-то это памятник погибшим парням МВД, выполнивших свой долг!
13:10:39 03-11-2025
Гость (15:48:14 01-11-2025) а эта ужасная ЧЕРНАЯ стела гранитная у здания МВД за шпилем ... Согласен, но креститься не хочу - я атеист
20:05:31 04-11-2025
Ну вот не надо нам на Потоке и вообще в Барнауле такую чёрную гробину. У нас светлый город, красивый. А это - мрак и уродство!