Занятия в куртках. Преподаватели пожаловались на отключение отопления в АлтГТУ
Температура в аудиториях главного корпуса опускается до 14–16 градусов и ниже
16 апреля 2026, 14:48, ИА Амител
В АлтГТУ прокомментировали жалобы преподавателей на холод в учебных корпусах. В вузе заявили, что временное отключение отопления связано с ремонтом теплосети и в ближайшее время подача тепла будет восстановлена.
В редакцию amic.ru обратились преподаватели университета, которые сообщили, что отопление в корпусах отключают уже второй год подряд с начала апреля. По их словам, температура в аудиториях главного корпуса опускается до 14–16 градусов и ниже, из-за чего занятия проходят в некомфортных условиях.
«Руководство отправляет студентов по заявлению от групп на дистант, преподаватели должны мерзнуть, на занятиях студенты сидят в куртках», — говорится в обращении.
Также авторы письма утверждают, что сотрудники администрации используют обогреватели в кабинетах, что, по их мнению, может нарушать требования пожарной безопасности.
В пресс-службе вуза пояснили, что на этой неделе отопление действительно было временно отключено, однако это решение носило вынужденный характер.
«Данное решение было принято вынужденно — в связи с проведением ремонта теплосети», — сообщили в университете.
По информации учреждения, работы выполнялись силами административно-хозяйственного управления и уже завершены. Сейчас специалисты проводят запуск системы отопления, и в ближайшее время тепло должно вернуться во все корпуса.
На период отсутствия отопления преподавателям и студентам предложили перейти на дистанционный формат обучения. В вузе уточнили, что такие решения принимались на основании заявлений учебных групп. После восстановления теплоснабжения учебный процесс планируется вернуть в очный режим.
14:53:18 16-04-2026
а чё не на дистант?
15:18:57 16-04-2026
дали тепло
15:33:55 16-04-2026
да уже запустили
18:54:15 16-04-2026
Да Уже тепло давно. Коллеги, а у вас в доме разве не бывает ремонта?
23:06:29 16-04-2026
00:26:27 17-04-2026
Шайка воров и бездельников ВУЗ разваливают, один в рабочее время в бассейне плавает, другой пасьянс раскладывать, третий в дартс играет, четвёртая рассаду сажает.
Пока жалоб не было и отопление не запускали, 2недели уже холод собачий и ни о каком порыве никто из руководства не говорил, в прошлом году также 1апреля отключили. Но никто не жаловался, терпели....
И если бы не огласка и в этом году не дали до лета, видетели у них задолженность 6млн.р за коммуналку. А премии то себе надо платить, вот и решили идти по прошлогоднему пути, на 2месяца раньше отключить.
Неплохо бы министерству проверить финансовые махинации руководства, некоторым уже пора за колючку в сизо
09:26:48 17-04-2026
во многих аудиториях всю зиму выше 15 градусов не поднималась
00:27:27 17-04-2026
Почему тогда руководство скрывал, если это ремонт был?
07:39:07 17-04-2026
всё работает штатно
11:41:42 17-04-2026
Минусуют, те кому премию пообещали с экономии?
12:41:32 17-04-2026
В нашем общежитии было тепло. Да, два дня было на занятиях немного похолоднее,погода была холоднее, но ничего критичного, уже несколько дней в аудиториях тепло.
13:14:36 17-04-2026
Вопрос Василию: Откуда Вы все знаете и про бассейн, и про рассаду, и про задолженность, а про ремонт Вам ничего не известно? Думаю, Вы Василий, мягко сказать, Фантазер.
13:54:58 17-04-2026
И у нас в общежитии было всегда тепло!
14:46:10 17-04-2026
Эх, Василий, сможете ответить ,за то что написали?
15:23:43 17-04-2026
Беги дядя Вася, ВУЗ то технический