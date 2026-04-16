Занятия в куртках. Преподаватели пожаловались на отключение отопления в АлтГТУ

Температура в аудиториях главного корпуса опускается до 14–16 градусов и ниже

16 апреля 2026, 14:48, ИА Амител

Студенты занимаются в куртках / Фото: преподаватели АлтГТУ

В АлтГТУ прокомментировали жалобы преподавателей на холод в учебных корпусах. В вузе заявили, что временное отключение отопления связано с ремонтом теплосети и в ближайшее время подача тепла будет восстановлена.

В редакцию amic.ru обратились преподаватели университета, которые сообщили, что отопление в корпусах отключают уже второй год подряд с начала апреля. По их словам, температура в аудиториях главного корпуса опускается до 14–16 градусов и ниже, из-за чего занятия проходят в некомфортных условиях.

«Руководство отправляет студентов по заявлению от групп на дистант, преподаватели должны мерзнуть, на занятиях студенты сидят в куртках», — говорится в обращении.

Также авторы письма утверждают, что сотрудники администрации используют обогреватели в кабинетах, что, по их мнению, может нарушать требования пожарной безопасности.

В пресс-службе вуза пояснили, что на этой неделе отопление действительно было временно отключено, однако это решение носило вынужденный характер.

«Данное решение было принято вынужденно — в связи с проведением ремонта теплосети», — сообщили в университете.

По информации учреждения, работы выполнялись силами административно-хозяйственного управления и уже завершены. Сейчас специалисты проводят запуск системы отопления, и в ближайшее время тепло должно вернуться во все корпуса.

На период отсутствия отопления преподавателям и студентам предложили перейти на дистанционный формат обучения. В вузе уточнили, что такие решения принимались на основании заявлений учебных групп. После восстановления теплоснабжения учебный процесс планируется вернуть в очный режим.