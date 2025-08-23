НОВОСТИОбщество

Запрет вейпов может быть принят Госдумой уже в ближайшее время

Законопроект о праве субъектов вводить ограничения уже у правительства, однако Володин предлагает пойти дальше

23 августа 2025, 19:31, ИА Амител

Вейп / Фото: unsplash.com / Vaporesso
Вейп / Фото: unsplash.com / Vaporesso

Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ. Вместе с тем такие изменения могут и не понадобиться – уже в ближайшие месяцы устройства для испарения могут запретить по всей России.

Как сообщает РИА Новости, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что инициатива о наделении региональных властей подобными полномочиями уже направлена правительству.

«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России – с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад... Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий», – заявил Метелев. 

Как сообщает RTVI, 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять, что полный запрет вейпов будет принят в кратчайшие сроки. Он отметил, что "абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов", но все предыдущие их инициативы на этот счет не поддерживались правительством России.

«После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», – заверил председатель Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов правом самостоятельно вводить полный запрет вейпов. Никитин предложил испытать инициативу в его регионе.

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

09:41:05 24-08-2025

наконец-то, деградация людей просто зашкаливает. Тупеет народ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Здравомыслящий циник

11:31:23 24-08-2025

По мне так не стоит запрещать, нормальный человек, даже подросток это употреблять не станет, а тупой быдляк пусть дохнет, это их выбор. Нация должна самоочищаться.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:43:56 25-08-2025

Здравомыслящий циник (11:31:23 24-08-2025) По мне так не стоит запрещать, нормальный человек, даже подр... Хранитель семени?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:36 25-08-2025

Гость (06:43:56 25-08-2025) Хранитель семени?... Семени нации! Мамкина корзиночка

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:08 24-08-2025

половина водителей трамвая курит их на рабочем месте

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:20 25-08-2025

Гость (23:30:08 24-08-2025) половина водителей трамвая курит их на рабочем месте... Когда то эти водители привезут часть пассажиров в "вечный" город.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:41 25-08-2025

Сам не курю... И мне нравится что парят, а не сиги курят, а если все кто курип вейпы опять сигареты начнут? Лучше будет?

  -1 Нравится
Ответить
