Запрет вейпов может быть принят Госдумой уже в ближайшее время
Законопроект о праве субъектов вводить ограничения уже у правительства, однако Володин предлагает пойти дальше
23 августа 2025, 19:31, ИА Амител
Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ. Вместе с тем такие изменения могут и не понадобиться – уже в ближайшие месяцы устройства для испарения могут запретить по всей России.
Как сообщает РИА Новости, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что инициатива о наделении региональных властей подобными полномочиями уже направлена правительству.
«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России – с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад... Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий», – заявил Метелев.
Как сообщает RTVI, 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять, что полный запрет вейпов будет принят в кратчайшие сроки. Он отметил, что "абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов", но все предыдущие их инициативы на этот счет не поддерживались правительством России.
«После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», – заверил председатель Госдумы.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов правом самостоятельно вводить полный запрет вейпов. Никитин предложил испытать инициативу в его регионе.
09:41:05 24-08-2025
наконец-то, деградация людей просто зашкаливает. Тупеет народ
11:31:23 24-08-2025
По мне так не стоит запрещать, нормальный человек, даже подросток это употреблять не станет, а тупой быдляк пусть дохнет, это их выбор. Нация должна самоочищаться.
06:43:56 25-08-2025
Здравомыслящий циник (11:31:23 24-08-2025) По мне так не стоит запрещать, нормальный человек, даже подр... Хранитель семени?
07:15:36 25-08-2025
Гость (06:43:56 25-08-2025) Хранитель семени?... Семени нации! Мамкина корзиночка
23:30:08 24-08-2025
половина водителей трамвая курит их на рабочем месте
07:02:20 25-08-2025
Гость (23:30:08 24-08-2025) половина водителей трамвая курит их на рабочем месте... Когда то эти водители привезут часть пассажиров в "вечный" город.
14:38:41 25-08-2025
Сам не курю... И мне нравится что парят, а не сиги курят, а если все кто курип вейпы опять сигареты начнут? Лучше будет?