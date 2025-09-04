Зарплаты российских бюджетников увеличат на 7,6% с 1 октября 2025 года
Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года
04 сентября 2025, 11:53, ИА Амител
С 1 октября 2025 года в России планируется индексация заработной платы работников федеральных госорганов, а также сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение составит 7,6%.
Как уточняется в документе правительства РФ, на который ссылается РИА Новости, под индексацию подпадает и гражданский персонал воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Финансирование повышения будет обеспечено за счет федерального бюджета. Речь идет о категориях работников, чья оплата регулируется постановлением правительства 2008 года о введении новых систем оплаты труда.
Федеральные органы и учреждения обязаны в установленный срок принять меры, чтобы обеспечить реализацию этого решения.
Ранее сообщалось, что на Алтае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.
11:57:00 04-09-2025
К выборам готовятся.
12:35:15 04-09-2025
Гость (11:57:00 04-09-2025) К выборам готовятся.... Просто индексация.
14:31:54 04-09-2025
Гость (12:35:15 04-09-2025) Просто индексация.... Причем федеральным. Региональные, если имеют средства, тоже могут так повысить. Но денег нет... и т.д.
12:25:46 04-09-2025
Хватит увеличивать зарплаты! Они и так высокие!
НУЖНО СНИЖАТЬ ЦЕНЫ!
14:26:04 04-09-2025
Гость (12:25:46 04-09-2025) Хватит увеличивать зарплаты! Они и так высокие!НУЖНО СНИ... у нас рыночная экономика так то. уже 35 лет как. Цены зависят от спроса и предложения, а не от чьих-то хотелок. Вы где все это время были?
14:46:11 04-09-2025
Гость (14:26:04 04-09-2025) у нас рыночная экономика так то. уже 35 лет как. Цены завися... Уважаемый ,это в книжке,в теории цены зависят от спроса и предложения,а здесь другие принципы-необъяснимые.Здесь они только растут и не снижаются.
12:53:15 04-09-2025
Хорошо, спасибо.
16:11:36 04-09-2025
а всем бюджетникам Алтайского края повысят зарплаты с 1 октября 2025?