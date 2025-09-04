Зарплаты российских бюджетников увеличат на 7,6% с 1 октября 2025 года

Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года

04 сентября 2025, 11:53, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

С 1 октября 2025 года в России планируется индексация заработной платы работников федеральных госорганов, а также сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение составит 7,6%.

Как уточняется в документе правительства РФ, на который ссылается РИА Новости, под индексацию подпадает и гражданский персонал воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Финансирование повышения будет обеспечено за счет федерального бюджета. Речь идет о категориях работников, чья оплата регулируется постановлением правительства 2008 года о введении новых систем оплаты труда.

Федеральные органы и учреждения обязаны в установленный срок принять меры, чтобы обеспечить реализацию этого решения.

Ранее сообщалось, что на Алтае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.