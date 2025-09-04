В Госдуме анонсировали повышение военных пенсий в 2026 году

Для разных видов пенсий в России предусмотрены разные даты и форматы повышения

04 сентября 2025, 11:17, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат выплаты с учетом индексации. Повышение связано с ростом должностных окладов военнослужащих, который запланирован на этот месяц. Это коснется не только бывших сотрудников Минобороны, но и пенсионеров других силовых и правоохранительных структур. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Все получатели ведомственных пенсий будут получать их уже с учетом новых расчетов начиная с октября. Кроме того, в проект бюджета на 2026 год заложены средства для следующего этапа индексации. Рассмотреть этот вопрос Госдума планирует осенью при обсуждении основного финансового документа страны.

Таким образом, пенсионные выплаты военных и приравненных категорий будут индексироваться поэтапно: в октябре 2025 года и затем в рамках бюджета на 2026-й.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о планах индексации пенсий в 2026 году. Согласно прогнозам, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены дважды.