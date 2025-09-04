В Госдуме анонсировали повышение военных пенсий в 2026 году
Для разных видов пенсий в России предусмотрены разные даты и форматы повышения
04 сентября 2025, 11:17, ИА Амител
В октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат выплаты с учетом индексации. Повышение связано с ростом должностных окладов военнослужащих, который запланирован на этот месяц. Это коснется не только бывших сотрудников Минобороны, но и пенсионеров других силовых и правоохранительных структур. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Все получатели ведомственных пенсий будут получать их уже с учетом новых расчетов начиная с октября. Кроме того, в проект бюджета на 2026 год заложены средства для следующего этапа индексации. Рассмотреть этот вопрос Госдума планирует осенью при обсуждении основного финансового документа страны.
Таким образом, пенсионные выплаты военных и приравненных категорий будут индексироваться поэтапно: в октябре 2025 года и затем в рамках бюджета на 2026-й.
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о планах индексации пенсий в 2026 году. Согласно прогнозам, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены дважды.
11:31:31 04-09-2025
А не военных не надо?
11:49:21 04-09-2025
Гость (11:31:31 04-09-2025) А не военных не надо?... Так они же не воевали!
11:33:04 04-09-2025
Военная пенсия будет увеличена на 7,6%.
И они считают что этого достаточно и даже оооочень много.
03:17:58 11-09-2025
Гость (11:33:04 04-09-2025) Военная пенсия будет увеличена на 7,6%.И они считают что... Да. 7 процентов это около 800 рублей Вот бы депутаты ГД прожили бы на 14 тысяч хотя бы год
03:19:55 11-09-2025
Гость (11:33:04 04-09-2025) Военная пенсия будет увеличена на 7,6%.И они считают что... с 14 тысяч пенсии и плюс 7 процентов Не смешно ли сравнивая с повышением ЖКХ и цен на продукты в магазине
12:22:42 04-09-2025
Гость (11:49:21 04-09-2025) Так они же не воевали! ... Они воевали, когда тебе сопли вытирали
13:13:18 04-09-2025
Гость (12:22:42 04-09-2025) Они воевали, когда тебе сопли вытирали... Участники обороны мАсквы 1812 года или с половцами еще бились? Конкретику внесите.
15:33:43 11-09-2025
Гость (03:19:55 11-09-2025) с 14 тысяч пенсии и плюс 7 процентов Не смешно ли сравнивая ... Ну у военных пенсионеров пенсия не 14тыс. У моего папы 41тыс. А он всего лишь капитан.
02:39:31 12-09-2025
А у меня 70
22:05:58 20-09-2025
Гость (02:39:31 12-09-2025) А у меня 70... И у меня!!!!
00:45:04 15-09-2025
У меня 18 тыс военная пенсия
22:05:15 20-09-2025
Гость (00:45:04 15-09-2025) У меня 18 тыс военная пенсия... Значит ты прапорщик с минимальной выслугой. Или сержант. У меня, подполковника, 60000₽. Мне хватает
22:03:37 20-09-2025
Гость (13:13:18 04-09-2025) Участники обороны мАсквы 1812 года или с половцами еще билис... Набор в военные училища открыт. Есть желание. Поучись, послужи лет так 30 и балет тебе счастье.
00:47:55 30-09-2025
Всем военным пенсионерам должны увеличить военную пенсию,хоть он сержант,прапорщик,капитан ,майор или полковник.А генералы и так получают больше 100 тысячи...