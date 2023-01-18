"Непривитые – горючий материал". Эпидемиолог о том, почему случаются вспышки кори и при чём тут антиваксеры

Чаще всего болеют взрослые, которые не привились в детстве, настаивает Ирина Переладова

18 января 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пока неизвестно, были ли заболевшие корью жители Алтайского края привиты. Специалисты сейчас это выясняют, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Но механизм возникновения вспышек инфекции, по её словам, почти всегда один и тот же. Корью в XXI веке заболевают в основном те, кто не прививался в детстве и не исправил это упущение во взрослом возрасте. По её словам, добавляют проблем и антипрививочники, которые отказываются вакцинировать от опасной инфекции своих детей.

О том, почему вспышки кори всё равно происходят, несмотря на хорошую иммунную прослойку, – в материале amic.ru.

"Горючий материал"

По словам Переладовой, в Алтайском крае высокий уровень охвата вакцинацией от кори. Среди взрослых он составляет 95%, а среди детей – 98-99%. Но поскольку небольшое количество жителей остаются непривитыми, инфекция всё равно временами напоминает о себе вспышками.

"Во-первых, у нас есть дети младше одного года. Им прививку от кори ставить нельзя. Во-вторых, есть непривитые или недопривитые по каким-то причинам люди. В третьих, есть антипрививочники, которые категорически отказываются вакцинироваться. Итого около 5% населения, по большей части взрослого, – это "горючий материал" для вспышек кори. Что мы и наблюдаем сейчас", – пояснила Переладова.

"Недопривитыми" эпидемиолог называет тех, кто поставил только один укол от кори. По нацкалендарю, привиться необходимо дважды: в один год и в шесть лет. Только после этого у человека вырабатывается стойкий иммунитет к инфекции. В противном случае он находится под угрозой заражения.

"Не хочу, не буду"

Переладова также высказалась и об антипрививочниках, которые яро выступают против любой вакцинации. Отказываться от укола – их право. Но не разрешая привить своего ребёнка, родители подвергают его огромной опасности, предупреждает врач.

"Есть такие, которые "не хочу, не буду, моя гражданская позиция и всё тут". Человек имеет на это право, никто его насильно прививать не станет. Но антипрививочники зачастую интересно себя ведут. Не дают прививать своих детей, якобы их "защищая", а у самих при этом по две прививки от кори с малых лет. То есть они-то защищены, но ребёнку укол делать нельзя. В итоге подвергают деток опасности", – пояснила Переладова.

Специалист отметила, что количество антипрививочников в обществе заметно увеличилось в последние 30 лет, с развитием интернета. Поэтому у части молодых людей в возрасте до 30 лет, возможно, нет никакого иммунитета от кори.

Кстати, все четверо заболевших, которых выявили в Алтайском крае, как раз не старше 30 лет.

Но в последние годы даже самых "боевых" родителей в конце концов удаётся убедить, рассказала Переладова. По её словам, они решаются на вакцинацию, когда слышат новости об очередной вспышке кори.

"Как только начинается заболеваемость, они пересматривают своё мнение. Не мытьём, так катаньем мы деток прививаем. И это хорошо", – заключила эксперт.

Впрочем, в соцсетях некоторые жители Алтайского края по-прежнему винят во всём прививки, комментируя новости о вспышке кори.

"Единственная защита прививка? лижбы людей исколоть Опять будут избавляться от населения", – возмущается подписчица паблика "Инцидент Барнаул" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Но эпидемиолог лишь напомнила, что и детям, и взрослым есть чего бояться. Корь не только очень заразная, но и может вызывать самые тяжёлые последствия, вплоть до летального исхода. Особенно инфекция страшна для беременных: она может вызвать необратимые повреждения плода.

Как быть непривитым и недопривитым?

Ирина Переладова рассказала, что, согласно нацкалендарю, все жители страны в возрасте до 35 лет должны быть дважды привиты от кори. Обычно детям делают уколы в один год и в шесть лет, после чего вакцинация считается завершённой. Но взрослые, которые по каким-то причинам не вакцинировались в детстве, могут сделать это в любой момент. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Подробнее о том, кому из взрослых нужно обязательно привиться от кори и как это сделать, читайте в материале amic.ru.