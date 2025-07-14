Зеленский анонсировал перестановки в исполнительной власти Украины
С его слов, трансформация затронет сферу обороны и все проекты, способствующие устойчивости страны
14 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в структуре исполнительной власти страны грядут изменения. Соответствующей информацией он поделился в вечернем обращении. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".
"Трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства", – объявил украинский лидер.
Зеленский уточнил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Так, по предварительным данным, он может стать министром обороны страны. Согласно информации издания, его место займет вице-премьер Юлия Свириденко. Кроме того, действующего главу минобороны Украины Рустема Умерова могут назначить послом Киева в США. В публикации сказано, что Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.
Помимо этого, ожидается объединение некоторых министерств, а также перераспределение полномочий внутри кабинета министров. Таким образом, несколько действующих глав украинских ведомств могут утратить свои должности. При этом конкретные фамилии пока неизвестны.
Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он утверждает, что это нужно для мирного урегулирования конфликта.
"Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира", – сказал президент Украины.
Комментарии 0