14 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в структуре исполнительной власти страны грядут изменения. Соответствующей информацией он поделился в вечернем обращении. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

"Трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства", – объявил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Так, по предварительным данным, он может стать министром обороны страны. Согласно информации издания, его место займет вице-премьер Юлия Свириденко. Кроме того, действующего главу минобороны Украины Рустема Умерова могут назначить послом Киева в США. В публикации сказано, что Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

Помимо этого, ожидается объединение некоторых министерств, а также перераспределение полномочий внутри кабинета министров. Таким образом, несколько действующих глав украинских ведомств могут утратить свои должности. При этом конкретные фамилии пока неизвестны.

