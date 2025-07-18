США могут получить доступ к украинским беспилотникам в обмен на закупку Киевом американского оружия

18 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с американским лидером Дональдом Трампом "мегасделку" по БПЛА и поставке оружия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его интервью изданию The New York Post.

Со слов Зеленского, он предложил США получить доступ к украинским боевым беспилотникам в обмен на закупку Киевом американского оружия.

Глава Украины также заявил, что страна готова поделиться всем опытом, полученным за время боевых действий. Помимо этого, Зеленский назвал потенциальную сделку "беспроигрышной".

Как отмечает The New York Post, такое соглашение может существенно усилить военный потенциал США. Издание, ссылаясь на оценки экспертов, подчеркивает, что американские технологии БПЛА отстают от российских и китайских.

Напомним, 14 июля Трамп анонсировал поставки вооружения на Украину, которое оплатят страны Евросоюза. Со слов американского президента, государства, имеющие системы ПВО Patriot, отдадут их Украине. США взамен изготовят для них новые.