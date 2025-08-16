НОВОСТИПолитика

Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, если трехсторонней встречи не будет

Помимо этого, украинский лидер призвал страны Евросоюза и США дать гарантии для своей страны

16 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом попросил гарантий для Украины у США и европейских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», – заявил Зеленский.

Также он повторил пожелание, чтобы все важные для Украины вопросы обсуждались киевскими властями.

Помимо этого, Зеленский призвал ужесточить антироссийские санкции, "если не будет трехсторонней встречи [Россия – США – Украина]".

Напомним, 18 августа президент Украины встретится с Трампом в Вашингтоне

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:04:02 16-08-2025

Как никто может что-то требовать???!!!!!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:52 17-08-2025

Во дает.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:48 18-08-2025

Ему бы не в КВН, а в цирке нужно было выступать.

  3 Нравится
Ответить
