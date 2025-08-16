Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, если трехсторонней встречи не будет

Помимо этого, украинский лидер призвал страны Евросоюза и США дать гарантии для своей страны

16 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом попросил гарантий для Украины у США и европейских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», – заявил Зеленский.

Также он повторил пожелание, чтобы все важные для Украины вопросы обсуждались киевскими властями.

Помимо этого, Зеленский призвал ужесточить антироссийские санкции, "если не будет трехсторонней встречи [Россия – США – Украина]".

Напомним, 18 августа президент Украины встретится с Трампом в Вашингтоне.