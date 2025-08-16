Детали возможных переговоров пока неизвестны

16 августа 2025, 14:43, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

По данным источника, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО, в ходе которого обсудил состоявшийся саммит с Владимиром Путиным на Аляске.

Как отметил Равид, диалог между главами государств был непростым, однако его деталей журналист не привел.

Также он написал, что Зеленский запланировал встречу с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Подробности возможного саммита пока неизвестны.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.