Стратегия десятилетия. В Барнауле обсуждают новые правила застройки

До 2036 года в городе должно появиться несколько крупных микрорайонов

07 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Строительство многоквартирных домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовали общественные обсуждения измененных правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Это тактический документ, "инструментарий реализации" ранее принятого генплана, действующего до 2036 года. Правила определяют, где можно возводить объекты, их этажность, размеры. Одно из важнейших параметров документа – будущая многоквартирная застройка. ПЗЗ (как и генплан) определяют громадное число территорий, которые в будущем "заполонят" высотки. Где появятся новые микрорайоны – в материале amic.ru.

Исполнение мечты

Развитие правого берега Оби, пожалуй, самая амбициозная задача, которую ставит генплан (и дублирует ПЗЗ). Здесь проектировщики предложили 27 кварталов с многоквартирными домами. Участки под жилье относятся к территориальным зонам Ж-1 и Ж-2.

Также определены территории СОД-2 (где возможно строить ЖК и объекты, обслуживающие дома), ОД-1 – зона, которая подходит для возведения социальных и коммерческих объектов. Важно, что развитие города отныне будет вестись комплексно: помимо жилья, необходимо возводить инженерные сети и социальные объекты.

«В границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории», – сказано в правилах.

Справка:

Ж-1 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.

Ж-2 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 36 метров.

СОД-2 – зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокированная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка и др.

ОД-1 – многофункциональная общественно-деловая зона. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: хранение автотранспорта, коммунальное и социальное обслуживание, здравоохранение и др.

Согласно генплану, в новом районе за Новым мостом построят шесть детсадов (один – на 220 мест, остальные – на 280), пять школ вместимостью 550 учащихся, центр культуры и досуга с библиотекой, два спортивных комплекса (один – с бассейном, второй – с ледовой ареной). Запланированы в микрорайоне коммунальные и технические кварталы, парки.

Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"

"Город" на Правобережном тракте растянется практически до Старого моста, с которым предусмотрена связь в виде автомобильной дороги. Кстати, в зоне барнаульского гребного канала также запланирована застройка многоэтажными и малоэтажными домами, коммерческими, административными и социальными объектами (два детсада на 300 и 330 мест, две школы вместимостью 800 и 1000 учащихся).

Застройка правого берега Оби – мечта горожан, архитекторов и девелоперов. Однако эксперты считают, что осваивать его будет непросто.

«Правый берег Оби – территория сложная в использовании. Из-за близости реки существует постоянная угроза подтопления. Чтобы ее избежать, потребуется подсыпка основания для фундамента. Еще один серьезный минус – скрытые грунтовые воды, которые, скорее всего, находятся близко к поверхности. Это может потребовать дорогостоящего дренирования участков, что значительно удорожит работы. А рентабельным строительство считается, если подготовка территории не превышает 20% от стоимости строительства. И без того высокая цена на жилье может вырасти в разы», – в интервью изданию "За науку" объяснила доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина.

Ближайшая перспектива

Получит развитие и противоположная часть города – со стороны Павловска. Здесь, на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта, отведено 917 га под застройку.

Справка

П-1 – производственная зона. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: хранение автотранспорта, деловое управление, магазины, тяжелая и легкая, пищевая промышленность, энергетика и др.

Вторая половина микрорайона – жилая. "Дом.рф" уже готовит к аукциону участки в этом квартале (земля принадлежит государству, а "Дом.рф" выступает как агент). Ориентировочно торги запланированы на третий квартал 2025 года. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров жилья.

Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"

Согласно генплану, в микрорайоне построят десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест), четыре школы (1100, 1500 мест), две организации дополнительного образования детей на 550 мест, спортивный центр с бассейном и спортивными залами, поликлинику на 300 посещений в смену.

Близ Оби

На Горе, по обе стороны от ул. Аванесова, установили территориальную зону СОД-2, которая разрешает строить дома. Исторически эта часть города была занята частным сектором. В 2011 году, когда принимали очередной генплан, небольшой участок отдали под многоквартирное жилье.

В 2019 году, когда в документ внесли корректировки, площадь участка, подходящего под многоэтажную застройку, выросла. При корректировке документа, начавшейся в 2021 году, микрорайон оставили под многоквартирное жилье. На общественных обсуждениях барнаульцы пытались отстоять частный сектор, но безуспешно.

Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"

Помимо многоквартирных домов, в квартале предусмотрено строительство четырех детсадов (на 220, 300 и 330 мест), двух школ на 1100 мест, библиотеки, Дома культуры вместимостью не менее 300 человек.

Крайние к берегу Оби улицы отводят под озеленение. Здесь предлагают провести мероприятия по борьбе с эрозией склона.

Другие зоны, где предусмотрена жилая застройка:

Поток. Проект комплексного развития территории микрорайона уже принят. По нему на Потоке снесут 50 ветхих и аварийных домов, а построят 40. На освоение территории отводят 15 лет.

В микрорайоне Булыгино. Здесь сформируют огромный искусственный земельный участок в районе Лесного пруда.

В микрорайонах Осипенко и Гоньбинка.

На территории Ковша. Заводь Оби планируют засыпать до ул. Гоголя и разместить там многоквартирные дома, детсад на 320 мест, школу на 550 мест, а также построить выставочный корпус Музея культуры Алтая.