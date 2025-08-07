Стратегия десятилетия. В Барнауле обсуждают новые правила застройки
До 2036 года в городе должно появиться несколько крупных микрорайонов
07 августа 2025
В Барнауле стартовали общественные обсуждения измененных правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Это тактический документ, "инструментарий реализации" ранее принятого генплана, действующего до 2036 года. Правила определяют, где можно возводить объекты, их этажность, размеры. Одно из важнейших параметров документа – будущая многоквартирная застройка. ПЗЗ (как и генплан) определяют громадное число территорий, которые в будущем "заполонят" высотки. Где появятся новые микрорайоны – в материале amic.ru.
Исполнение мечты
Развитие правого берега Оби, пожалуй, самая амбициозная задача, которую ставит генплан (и дублирует ПЗЗ). Здесь проектировщики предложили 27 кварталов с многоквартирными домами. Участки под жилье относятся к территориальным зонам Ж-1 и Ж-2.
Также определены территории СОД-2 (где возможно строить ЖК и объекты, обслуживающие дома), ОД-1 – зона, которая подходит для возведения социальных и коммерческих объектов. Важно, что развитие города отныне будет вестись комплексно: помимо жилья, необходимо возводить инженерные сети и социальные объекты.
«В границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории», – сказано в правилах.
Справка:
Ж-1 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.
Ж-2 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 36 метров.
СОД-2 – зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокированная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка и др.
ОД-1 – многофункциональная общественно-деловая зона. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: хранение автотранспорта, коммунальное и социальное обслуживание, здравоохранение и др.
Согласно генплану, в новом районе за Новым мостом построят шесть детсадов (один – на 220 мест, остальные – на 280), пять школ вместимостью 550 учащихся, центр культуры и досуга с библиотекой, два спортивных комплекса (один – с бассейном, второй – с ледовой ареной). Запланированы в микрорайоне коммунальные и технические кварталы, парки.
Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"
"Город" на Правобережном тракте растянется практически до Старого моста, с которым предусмотрена связь в виде автомобильной дороги. Кстати, в зоне барнаульского гребного канала также запланирована застройка многоэтажными и малоэтажными домами, коммерческими, административными и социальными объектами (два детсада на 300 и 330 мест, две школы вместимостью 800 и 1000 учащихся).
Застройка правого берега Оби – мечта горожан, архитекторов и девелоперов. Однако эксперты считают, что осваивать его будет непросто.
«Правый берег Оби – территория сложная в использовании. Из-за близости реки существует постоянная угроза подтопления. Чтобы ее избежать, потребуется подсыпка основания для фундамента. Еще один серьезный минус – скрытые грунтовые воды, которые, скорее всего, находятся близко к поверхности. Это может потребовать дорогостоящего дренирования участков, что значительно удорожит работы. А рентабельным строительство считается, если подготовка территории не превышает 20% от стоимости строительства. И без того высокая цена на жилье может вырасти в разы», – в интервью изданию "За науку" объяснила доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина.
Ближайшая перспектива
Получит развитие и противоположная часть города – со стороны Павловска. Здесь, на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта, отведено 917 га под застройку.
Справка
П-1 – производственная зона. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: хранение автотранспорта, деловое управление, магазины, тяжелая и легкая, пищевая промышленность, энергетика и др.
Вторая половина микрорайона – жилая. "Дом.рф" уже готовит к аукциону участки в этом квартале (земля принадлежит государству, а "Дом.рф" выступает как агент). Ориентировочно торги запланированы на третий квартал 2025 года. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров жилья.
Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"
Согласно генплану, в микрорайоне построят десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест), четыре школы (1100, 1500 мест), две организации дополнительного образования детей на 550 мест, спортивный центр с бассейном и спортивными залами, поликлинику на 300 посещений в смену.
Близ Оби
На Горе, по обе стороны от ул. Аванесова, установили территориальную зону СОД-2, которая разрешает строить дома. Исторически эта часть города была занята частным сектором. В 2011 году, когда принимали очередной генплан, небольшой участок отдали под многоквартирное жилье.
В 2019 году, когда в документ внесли корректировки, площадь участка, подходящего под многоэтажную застройку, выросла. При корректировке документа, начавшейся в 2021 году, микрорайон оставили под многоквартирное жилье. На общественных обсуждениях барнаульцы пытались отстоять частный сектор, но безуспешно.
Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"
Помимо многоквартирных домов, в квартале предусмотрено строительство четырех детсадов (на 220, 300 и 330 мест), двух школ на 1100 мест, библиотеки, Дома культуры вместимостью не менее 300 человек.
Крайние к берегу Оби улицы отводят под озеленение. Здесь предлагают провести мероприятия по борьбе с эрозией склона.
Другие зоны, где предусмотрена жилая застройка:
Поток. Проект комплексного развития территории микрорайона уже принят. По нему на Потоке снесут 50 ветхих и аварийных домов, а построят 40. На освоение территории отводят 15 лет.
В микрорайоне Булыгино. Здесь сформируют огромный искусственный земельный участок в районе Лесного пруда.
В микрорайонах Осипенко и Гоньбинка.
На территории Ковша. Заводь Оби планируют засыпать до ул. Гоголя и разместить там многоквартирные дома, детсад на 320 мест, школу на 550 мест, а также построить выставочный корпус Музея культуры Алтая.
Как бы замечательно было,если бы обратили внимание на "старый" город!
Создали бы проект" Наследие эпохи" или что-то в этом духе. Отремонтировать все фасады старых зданий,благоустроить территории, сделать(хотя бы центр города) в одном стиле. Любимый,красивый особенный город...Город,о котором мечтают многие барнаульцы.
Временщикам это не нужно.
Да и то, что представлено сМАХивает на прожекты типа "Нью-Васюки"
Сделать многоэтажный центр Барнаула не комфортным для жизни, опомниться на словах и перейти к застройке по новому на периферии? А кто будет исправлять ошибки градостроителей в центре города, где нет парков и пешеходных зон в пешей доступности? Туристический кластер у реки Барнауле ведь тоже находится на удалении от основных многоэтажных кварталов центра города. Колоссальные затраты на правый берег в ущерб остальному городу? Туда ли надо сливать деньги?
Надо было в деревнях сидеть и не переться в город
Гость (11:20:45 07-08-2025) Надо было в деревнях сидеть и не переться в город... Центр Нью-йорка - это огромный центральный парк. В центре Лондона один парк переходит в другой и можно часами гулять по маршруту, переходя из одного парка в другой. Примеров множество и комфортность города определяется прежде всего доступностью парков и пешеходных зон, а не числом автомобилей под носом. Примеры есть и в России, центры Пскова, Калининграда - это парки, много парков. Не нет парков в центре создают пешеходные зоны. Все больше это распространяется по России. Я всю жизнь прожил в центре Барнаула и его деградацию видел своими глазами, как и другой облик приведенных выше мною других городов. Ваше сравнение совершенно неуместно, посмотрите на мир, разберитесь сначала.
Евгений Иванов (10:50:59 07-08-2025) Сделать многоэтажный центр Барнаула не комфортным для жизни,... Жителям центра парки в пешей доступности не положены. Гуляй в ВР-очках не вставая с дивана.
Гость (11:38:55 07-08-2025) Жителям центра парки в пешей доступности не положены. Гуляй ... "Изумрудный" ,чем вам не парк. И в самом Центре находится!
Гость (12:50:24 07-08-2025) "Изумрудный" ,чем вам не парк. И в самом Центре находится!... Действительно, парк Изумрудный - это хороший парк и относительно близок к центру, но дело даже не в том, что он находится не в Центральном районе. Для подавляющей части населения многоэтажных кварталов центра путь в парк, что пешком, что на общественном транспорте занимает не менее получаса с учётом пути к остановке и ожидания транспорта. К тому же, туда ходит только маршрутка 78 без возможности применения льготных проездных билетов. Путь к парку Центральному и Нагорному аналогичен. В ближайшее время администрация города намерена сделать их доступность ещё хуже. Это чисто практический опыт жизни в центре Барнаула.
Евгений Иванов (13:19:06 07-08-2025) Действительно, парк Изумрудный - это хороший парк и относите... С каких пор он стал относиться к Центральному району? Всегда был в Октябрьском. И не близко к центру. а практически в самом его эпицентре.
Центральный район далеко не Центр города. Название ни о чем не говорит. В Ленинском районе например. никогда не жил В.И.Ленин.
Центр - в основном Октябрьский и Железнодорожный районы.
12:36:34 08-08-2025
Евгений Иванов (13:19:06 07-08-2025) Действительно, парк Изумрудный - это хороший парк и относите... Центральный район, ввиду удаленности от Центра города, в основном представлен частным сектором. Зачем на Горе, Южном или Лебяжке какие-то парки? Там и так лес кругом. А для жителей района Строго Базара есть достаточно большой парк Центрального района.
Одного Затона нам не хватает?
Снести коттеджи на Горе и на Солнечной Поляне, и застроить высотками. Хватит уже этой деревни в центре города.
12:21:21 07-08-2025
Поживем увидим.
Город сокращается по населению. кому всё это? Мечети ещё нарисуйте.
Ахаха, нарисовали кварталы на лугах где в паводок топит.
Во-первых, поднимать территорию не менее чем на 2 метра придется.
Во-вторых, как уже отметил камрад выше, а как собираются решать проблему канализации?
В-третьих, села и райцентры заканчиваются, поток людей в Барнаул сокращается, а из Барнаула увеличивается. Вангую множество пустующих квартир через 20-30 лет и аренду чуть выше коммуналки.
Неперспективная деревня.
Гость (12:56:25 07-08-2025) Ахаха, нарисовали кварталы на лугах где в паводок топит.... Эти деятели так далеко не думают, им не зачем, состригут с доверчивых барнаульцев шерсть и уедут подальше
Гадюкино точно смоет!
Осваивать территорию правого берега перспективно но мало нарисовать план. То что нарисовано сейчас будет топить. Обь поднимается на 10 метров вот и считайте
Я так вижу: Русло Оби необходимо очистить и углубить. Есть спец суда делающие это а грунт засыпать на правый берег подняв уровень. А чтобюы не подмыло все это когда Обь поднимет уровень воды нужен обводной канал который сформирует пару больших островов. Как в Петербурге делали когда его строили. Вот на этих островах и будут строиться кварталы на свайных фундаментах. И этажность всего этого надо будет обсуждать. Хорошо обсуждать. Плюс от каналов это можно сразу заложить алею с фонтанами по аналогу Петергофа. Очень красивый новый раион будет. Маленький Петербург. Туда потом можно в будущем центр города перенести
майор (13:19:39 07-08-2025) Осваивать территорию правого берега перспективно но мало нар... Для всего этого нужно вначале вернуть Советскую Власть!
Уважаемые барнаульцы! Может, зря ломаете копья? Ещё в в средине 50-х годов прошлого века и далее десятки лет я слышал ( а мне было тогда 10-11 лет) об Обском бульваре с выходом на Обь, а также про выход транспорта с пр. Социалистического и Красноармейского через тоннель под вокзалом с путями или большой мост над ж.д. путями для транспорта, минуя пл.Октября.Ничего этого нет и уже не говорят. Так же очень давно слышал разговоры о застройке на правом берегу Оби. Сегодняшний день вы все знаете. И мне сегодня 81, хотя вижу как Барнаул изменился в лучшую сторону архитектурно.Про промышленность помолчу.
Затейники. И кто там будет жить?