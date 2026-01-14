Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в соседней с Алтаем Республике Тыва

Жители отметили, что не ощутили толчков

14 января 2026, 16:31, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 14 января в Республике Тыва зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 160 км к юго-востоку от Кызыла, в 52 км от села Сизим, близ границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, колебания земной поверхности не ощущались, звонков от населения о последствиях не поступало.

Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, угрозы для жителей и инфраструктуры нет.