"Земля сильных". Спецрепортаж об Алтайском крае показали на федеральном канале

Как отметил автор проекта, фильм "полон любви" к региону и его жителям

07 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Специальный репортаж об Алтайском крае вышел на федеральном телеканале "Россия 24". Программа под названием "Алтайский край: земля сильных" стала частью документального проекта "Деловое путешествие". Уже несколько лет он знакомит зрителей с особенностями российских регионов.

Алексей Михалев, ведущий и автор проекта, показал зрителям живописную местность Алтайского края и рассказал о людях, которые неравнодушны к своей малой родине. Команда журналистов работала в Барнауле, Белокурихе, Павловском, Первомайском, Косихинском, Смоленском, Солонешенском и Алтайском районах. В получасовом репортаже показаны современные предприятия, масштабные строительные проекты и природные достопримечательности региона. Съемки заняли девять дней.

«Фильм полон любви к Алтаю, ко всем нашим героям, ко всем, кого мы повстречали», – рассказал корреспондент о проекте и времени, проведенном в Алтайском крае.

Михалев побеседовал со многими жителями региона. В их числе педагоги, фермеры, строители, руководители предприятий тяжелой, легкой и пищевой промышленности, представители туристической отрасли. Кроме того, он провел большое интервью с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Премьера состоялась 3 октября на телеканале "Россия 24". Сейчас спецрепортаж можно увидеть на онлайн-платформе "Смотрим".

Отметим, что "Алтайский край: земля героев" – это пятый специальный репортаж в рамках "Делового путешествия". Предыдущие выпуски "Команда Алтайского края" и "Алтайский край: сибирский характер" завоевали большую популярность среди зрителей.