Лето – это маленькая жизнь, пролетающая быстрее, чем хотелось бы

25 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Лето -2024 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Ровно неделя остается до первого сентября. Лето неумолимо идет к закату, оставляя теплые воспоминания. Нас впереди еще ждет День города, впервые за десять лет праздник будет в августе. Это прекрасная возможность еще раз окунуться в атмосферу лета, попрощаться с ним и с новыми силами встретить осень. Мы собрали для вас самые яркие моменты уходящего сезона.