Ждать ли новой волны мобилизации и смены статуса спецоперации после заседания Совбеза
Владимир Путин соберёт Совет безопасности через день после нападения украинских диверсантов на Брянскую область
03 марта 2023, 15:00, ИА Амител
Многие с тревогой ждут заседания Совета безопасности РФ после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. В результате теракта 2 марта погибли два человека. Некоторые СМИ даже сообщали, что Путин соберёт Совбез экстренно, в тот же день. Но потом стало известно, что встреча членов совета назначена на 3 марта.
Теперь все гадают, какие решения будут приняты на Совбезе. Говорят о возможной новой волне частичной мобилизации, а также о смене статуса специальной военной операции. В Госдуме уже прокомментировали, насколько вероятны эти варианты.
Что будут обсуждать на заседании Совбеза РФ 3 марта?
Может ли Путин объявить вторую волну частичной мобилизации?
"Нет никакой необходимости в мобилизации. Мы ещё не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны", – передаёт слова парламентария НСН.
Может ли Путин изменить статус спецоперации?
"Не знаю, пока не могу сказать", – сказал журналистам представитель Кремля.
Депутат Соболев при этом считает, что менять статус спецоперации нужно.
"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", – рассказал генерал-лейтенант в беседе с News.ru.
Но есть ли у Владимира Путина и членов Совбеза такие планы, пока неизвестно.
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