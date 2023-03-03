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Ждать ли новой волны мобилизации и смены статуса спецоперации после заседания Совбеза

Владимир Путин соберёт Совет безопасности через день после нападения украинских диверсантов на Брянскую область

03 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Многие с тревогой ждут заседания Совета безопасности РФ после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. В результате теракта 2 марта погибли два человека. Некоторые СМИ даже сообщали, что Путин соберёт Совбез экстренно, в тот же день. Но потом стало известно, что встреча членов совета назначена на 3 марта.

Теперь все гадают, какие решения будут приняты на Совбезе. Говорят о возможной новой волне частичной мобилизации, а также о смене статуса специальной военной операции. В Госдуме уже прокомментировали, насколько вероятны эти варианты.

1

Что будут обсуждать на заседании Совбеза РФ 3 марта?

Точно неизвестно. Очевидно, речь будет идти о нападении украинских диверсантов, которые 2 марта пробрались на территорию Брянской области, убили двух человек и ранили ребёнка. Но будут ли принимать какие-то решения, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ничего об этом не сказал.
2

Может ли Путин объявить вторую волну частичной мобилизации?

Конечно, вероятность такая есть. Но власти никаких намёков на такой вариант развития событий не давали.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заверил, что никакой новой волны мобилизации в ближайшее время точно не будет. По его мнению, сейчас в этом нет никакого смысла.
"Нет никакой необходимости в мобилизации. Мы ещё не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны", – передаёт слова парламентария НСН.
3

Может ли Путин изменить статус спецоперации?

В этом вопросе никакой конкретики тоже нет. Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, планирует ли Владимир Путин изменить статус СВО.

"Не знаю, пока не могу сказать", – сказал журналистам представитель Кремля.

Депутат Соболев при этом считает, что менять статус спецоперации нужно.

"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", – рассказал генерал-лейтенант в беседе с News.ru.

Но есть ли у Владимира Путина и членов Совбеза такие планы, пока неизвестно.

4

Где посмотреть заседание Совбеза РФ?

Скорее всего, нигде. Дело в том, что заседания Совета безопасности практически никогда не транслируются. Обычно телезрителям показывают лишь начало, когда Владимир Путин обращается к россиянам. Затем заседание проходит в закрытом режиме.

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Комментарии 7

  • Очевидно, но не точно.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что пора менять подход. Не получилось быстро и легко и теперь уже не получится. Мы называем всех спонсорами террористического режима, кроме "Газпрома" который огромные средства платит Украине. Железные дороги, по которым вооружения поступают на Украину и в зону СВО, не являются целями т.к по ним идёт экспорт, в том числе лития. Что касается целей СВО их вообще ни кто не озвучивал их просто хотят достич.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Короче кроме Саурона никто и ничего не знает
    03 марта, Гость   Ответить
  • Конечно ждать, для чего модели нарядные, на почте фотались ?
    03 марта, Гость   Ответить
  • И сделать это надо было давно --- если не делали, потому что не хотели, это не так плохо, как если не делали, потому что не могли
    03 марта, Гость   Ответить
  • Какая связь на между нападением диверсантами и мобилизацией.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Вязко слизистая амебная коллективная тягомутина от которой Путин не стремится отрываться чтобы он один не был виноват в провале. Отсюда и самоустранение от своих обязанностей Верховного и стремление разделить ответственность со своим окружением, несмотря на то что Народ и страна четко знают что он Первый и Главный.
    04 марта, Гость   Ответить
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