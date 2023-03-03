Ждать ли новой волны мобилизации и смены статуса спецоперации после заседания Совбеза

Владимир Путин соберёт Совет безопасности через день после нападения украинских диверсантов на Брянскую область

03 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Многие с тревогой ждут заседания Совета безопасности РФ после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. В результате теракта 2 марта погибли два человека. Некоторые СМИ даже сообщали, что Путин соберёт Совбез экстренно, в тот же день. Но потом стало известно, что встреча членов совета назначена на 3 марта.

Теперь все гадают, какие решения будут приняты на Совбезе. Говорят о возможной новой волне частичной мобилизации, а также о смене статуса специальной военной операции. В Госдуме уже прокомментировали, насколько вероятны эти варианты.

1 Что будут обсуждать на заседании Совбеза РФ 3 марта? Точно неизвестно. Очевидно, речь будет идти о нападении украинских диверсантов, которые 2 марта пробрались на территорию Брянской области, убили двух человек и ранили ребёнка. Но будут ли принимать какие-то решения, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ничего об этом не сказал.

2 Может ли Путин объявить вторую волну частичной мобилизации? Конечно, вероятность такая есть. Но власти никаких намёков на такой вариант развития событий не давали. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заверил, что никакой новой волны мобилизации в ближайшее время точно не будет. По его мнению, сейчас в этом нет никакого смысла. "Нет никакой необходимости в мобилизации. Мы ещё не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны", – передаёт слова парламентария НСН

3 Может ли Путин изменить статус спецоперации? В этом вопросе никакой конкретики тоже нет. Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, планирует ли Владимир Путин изменить статус СВО. "Не знаю, пока не могу сказать", – сказал журналистам представитель Кремля. Депутат Соболев при этом считает, что менять статус спецоперации нужно. "Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", – рассказал генерал-лейтенант в беседе с News.ru. Но есть ли у Владимира Путина и членов Совбеза такие планы, пока неизвестно.