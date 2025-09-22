Жена экс-губернатора Хорошавина платит его штраф в 500 млн рублей по 5 тысяч в месяц
Сам бывший губернатор Сахалина вносит десять тысяч рублей
22 сентября 2025, 15:17, ИА Амител
Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его супруга продолжают выплачивать назначенный судом штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, жена экс-чиновника ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин вносит десять тысяч рублей из своей пенсии. Ранее в счет погашения штрафа уже поступило около 12 миллионов рублей.
Напомним, в 2022 году Хорошавин был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Суд установил, что за два года работы на посту главы региона он получил незаконный доход в размере более 5,6 миллиона долларов, что составляло около 347 миллионов рублей.
Таким образом, при нынешних выплатах даже вместе с супругой он в месяц гасит лишь 15 тысяч рублей. При штрафе в полмиллиарда это сопоставимо с "каплей в море": чтобы закрыть всю сумму таким образом, понадобятся сотни лет.
15:25:10 22-09-2025
Ха-Ха-ХА !!! Дело Васильевой и Сердюкова процветает.
15:30:34 22-09-2025
Самое главное, по закону они являются добропорядочными плательщиками. Хоть каплю в море, но платят исправно и вовремя)))) . Закон как дышло..
15:44:05 22-09-2025
витька антибиотик правильно говорил, что вагоны касть безопаснее, чем велосипеды
21:49:36 22-09-2025
Но тут не вагоны, тут составы... Хотя садившие странами воруют
21:50:49 22-09-2025
Ну вообще странно. Приставы должны взыскивать всё до чего могут дотянуться...
23:06:05 22-09-2025
Это хорошая жена. Дайте две
23:23:21 22-09-2025
Нормально, через 2777 лет рассчитаются.
18:03:53 23-09-2025
-И вы потеряли реактивный бомбардировщик стоимостью 20 миллионов долларов...
-Да, но я вношу по 10 долларов в месяц в счёт погашения...
(с)Горячие головы