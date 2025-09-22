НОВОСТИПолитика

Жена экс-губернатора Хорошавина платит его штраф в 500 млн рублей по 5 тысяч в месяц

Сам бывший губернатор Сахалина вносит десять тысяч рублей

22 сентября 2025, 15:17, ИА Амител

Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru
Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его супруга продолжают выплачивать назначенный судом штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, жена экс-чиновника ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин вносит десять тысяч рублей из своей пенсии. Ранее в счет погашения штрафа уже поступило около 12 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году Хорошавин был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Суд установил, что за два года работы на посту главы региона он получил незаконный доход в размере более 5,6 миллиона долларов, что составляло около 347 миллионов рублей.

Таким образом, при нынешних выплатах даже вместе с супругой он в месяц гасит лишь 15 тысяч рублей. При штрафе в полмиллиарда это сопоставимо с "каплей в море": чтобы закрыть всю сумму таким образом, понадобятся сотни лет.

Гость

15:25:10 22-09-2025

Ха-Ха-ХА !!! Дело Васильевой и Сердюкова процветает.

Гость

15:30:34 22-09-2025

Самое главное, по закону они являются добропорядочными плательщиками. Хоть каплю в море, но платят исправно и вовремя)))) . Закон как дышло..

Гость

15:44:05 22-09-2025

витька антибиотик правильно говорил, что вагоны касть безопаснее, чем велосипеды

Пузырек

21:49:36 22-09-2025

Но тут не вагоны, тут составы... Хотя садившие странами воруют

Гость

21:50:49 22-09-2025

Ну вообще странно. Приставы должны взыскивать всё до чего могут дотянуться...

Гость

23:06:05 22-09-2025

Это хорошая жена. Дайте две

Гость

23:23:21 22-09-2025

Нормально, через 2777 лет рассчитаются.

Гость

18:03:53 23-09-2025

-И вы потеряли реактивный бомбардировщик стоимостью 20 миллионов долларов...
-Да, но я вношу по 10 долларов в месяц в счёт погашения...
(с)Горячие головы

