Жена экс-губернатора Хорошавина платит его штраф в 500 млн рублей по 5 тысяч в месяц

Сам бывший губернатор Сахалина вносит десять тысяч рублей

22 сентября 2025, 15:17, ИА Амител

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его супруга продолжают выплачивать назначенный судом штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, жена экс-чиновника ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин вносит десять тысяч рублей из своей пенсии. Ранее в счет погашения штрафа уже поступило около 12 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году Хорошавин был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Суд установил, что за два года работы на посту главы региона он получил незаконный доход в размере более 5,6 миллиона долларов, что составляло около 347 миллионов рублей.

Таким образом, при нынешних выплатах даже вместе с супругой он в месяц гасит лишь 15 тысяч рублей. При штрафе в полмиллиарда это сопоставимо с "каплей в море": чтобы закрыть всю сумму таким образом, понадобятся сотни лет.