Женщина и двое детей пострадали в массовом ДТП в Барнауле
Участниками серьезной аварии на шоссе Ленточный бор стали четыре автомобиля
11 ноября 2023, 19:30, ИА Амител
Женщина и двое детей пострадали в результате массового столкновения автомобилей на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.
Предварительно установили, что 11 ноября 49-летняя автомобилистка ехала на Mitsubishi Pajero и врезалась во впереди стоящий Dodge под управлением 35-летнего мужчины.
"От столкновения Dodge отбросило во впереди стоящий Nissan Almera под управлением 37-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим автомобилем Renault Duster под управлением 38-летней женщины", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадали пассажиры Dodge: 37-летняя женщина и два мальчика 10 и 12 лет. Их доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку.
19:40:42 11-11-2023
49-летняя автомобилистка ехала на Mitsubishi Pajero --- помните, есть такие за рулём. Будьте максимально осторожны.
21:08:42 11-11-2023
с телефонами за рулем нужно что-то делать, каждый второй не смотрит на дорогу
22:10:54 11-11-2023
Додж где-то нашли ведь. Не такая публичная машина.
07:48:03 13-11-2023
49-летняя автомобилистка ехала на Mitsubishi Pajero ---- организовала