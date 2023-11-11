Женщина и двое детей пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Участниками серьезной аварии на шоссе Ленточный бор стали четыре автомобиля

11 ноября 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Женщина и двое детей пострадали в результате массового столкновения автомобилей на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.

Предварительно установили, что 11 ноября 49-летняя автомобилистка ехала на Mitsubishi Pajero и врезалась во впереди стоящий Dodge под управлением 35-летнего мужчины.

"От столкновения Dodge отбросило во впереди стоящий Nissan Almera под управлением 37-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим автомобилем Renault Duster под управлением 38-летней женщины", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали пассажиры Dodge: 37-летняя женщина и два мальчика 10 и 12 лет. Их доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку.